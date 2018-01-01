Українка виграла другий за значущістю європейський кубок з індорхокею

Яна Ворушило тріумфувала зі своєю командою у Кубку європейських чемпіонів у дивізіоні Трофі

23-25 лютого у Празі проходив розіграш Кубка європейських чемпіонів у дивізіоні Трофі з індорхокею серед жіночих команд. Це – другий за силою дивізіон жіночого єврохокею, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. За бельгійського чемпіона Royal White Star HC грає вихованка сумського хокею Яна Ворушило. Зі своєю командою



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Яна Ворушило тріумфувала зі своєю командою у Кубку європейських чемпіонів у дивізіоні Трофі

23-25 лютого у Празі проходив розіграш Кубка європейських чемпіонів у дивізіоні Трофі з індорхокею серед жіночих команд.

Це – другий за силою дивізіон жіночого єврохокею, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

За бельгійського чемпіона Royal White Star HC грає вихованка сумського хокею Яна Ворушило.

Зі своєю командою вона спочатку обіграла Stade Francais (Франція) 3:0, потім Slough HC (Англія) 2:0 (один гол на її рахунку) та Dinamo Elektrostal (Росія) 4:2.

З першого місця бельгійки вийшли у фінальну групу, де обіграли місцеву SK Slavia Prague 3:2 (один гол на рахунку Яни Ворушило) та зіграла внічию з литовською Gintra Strekte Uni HC 4:4 (дубль на рахунку нашої землячки).

Таким чином, з першого місця бельгійки пробилися до вищого дивізіону Кубка європейських чемпіонів, де у наступному році зустрінуться з МСК «Сумчанка».

Друге місце та другу путівку здобули росіянки.

Нагадаємо, українська команда не змогла вийти у вищий дивізіон Кубку європейських чемпіонів з індорхокею.

Додамо, що жіноча збірна України посіла четверте місце на чемпіонаті світу з індорхокею.