Збірна України посіла четверте місце на чемпіонаті світу з індорхокею

У матчі за третє місце зустрічалися збірні України та Білорусі

У неділю, 11 лютого, в Берліні завершується чемпіонат світу з індорхокею серед жінок. У матчі за третє місце зустрічалися збірні України та Білорусі. Наша збірна поступилася з рахунком 1:2 і стали четвертою на чемпіонаті, бронзу завоювали наші північні сусіди. Таким чином, українки після п'ятої позиції на чемпіонаті Європи зайняли четверте місце



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Жіноча збірна України з індорхокею. Фото: Getty Images

У матчі за третє місце зустрічалися збірні України та Білорусі

У неділю, 11 лютого, в Берліні завершується чемпіонат світу з індорхокею серед жінок.

У матчі за третє місце зустрічалися збірні України та Білорусі. Наша збірна поступилася з рахунком 1:2 і стали четвертою на чемпіонаті, бронзу завоювали наші північні сусіди.

Таким чином, українки після п'ятої позиції на чемпіонаті Європи зайняли четверте місце на світовій першості.

Зазначимо, що Білорусь взяла своєрідний реванш за програний «бронзовий» матч у 2011 році.

Нагадаємо, що три року тому українки були шостими на чемпіонаті світу.