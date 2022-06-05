Українки Магучіх та Геращенко зайняли два перших місця на етапі «Діамантової ліги»
Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту 196 см та здобула перемогу
Сьогодні, 5 червня, на етапі «Діамантової ліги» в марокканському Рабаті відбулися змагання зі стрибків у висоту.
Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту 196 см та здобула перемогу. Ярослава не змогла підкорити висоту 201 см. Для Магучіх це друге золото на етапі «Діамантової ліги» у цьому сезоні – раніше була перемога в Юджині.
Другою стала Ірина Геращенко – 193 см з першої спроби. Планка 196 см не підкорилася Ірині з трьох спроб. Вона обійшла своїх конкуренток за срібло завдяки меншій кількості спроб.
Левченко з результатом 185 см стала 7-ю. Юлія з трьох спроб не змогла підкорити висоту 190 см.
Діамантова ліга
Юджин, США
Стрибки у висоту
Жінки
- Ярослава Магучіх (Україна) – 196 см
- Ірина Геращенко (Україна) – 193 см
- Нікола Макдермотт (Австралія) – 193 см
Джерело: Трибуна