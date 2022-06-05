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  4. Українки Магучіх та Геращенко зайняли два перших місця на етапі «Діамантової ліги»
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    Новини

    Українки Магучіх та Геращенко зайняли два перших місця на етапі «Діамантової ліги»

    Для Магучіх це друге золото на етапі &laquo;Діамантової ліги&raquo; у цьому сезоні &ndash; раніше була перемога в Юджині - Українки Магучіх та Геращенко зайняли два перших місця на етапі «Діамантової ліги»
    Для Магучіх це друге золото на етапі «Діамантової ліги» у цьому сезоні – раніше була перемога в Юджині

    Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту 196 см та здобула перемогу

    Сьогодні, 5 червня, на етапі «Діамантової ліги» в марокканському Рабаті відбулися змагання зі стрибків у висоту.

    Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту 196 см та здобула перемогу. Ярослава не змогла підкорити висоту 201 см. Для Магучіх це друге золото на етапі «Діамантової ліги» у цьому сезоні – раніше була перемога в Юджині.

    Другою стала Ірина Геращенко – 193 см з першої спроби. Планка 196 см не підкорилася Ірині з трьох спроб. Вона обійшла своїх конкуренток за срібло завдяки меншій кількості спроб.

    Левченко з результатом 185 см стала 7-ю. Юлія з трьох спроб не змогла підкорити висоту 190 см.

    Діамантова ліга

    Юджин, США

    Стрибки у висоту

    Жінки

    1. Ярослава Магучіх (Україна) – 196 см
    2. Ірина Геращенко (Україна) – 193 см
    3. Нікола Макдермотт (Австралія) – 193 см

    Джерело: Трибуна

    Теги: Ірина Геращенко Діамантова ліга стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Могучих Нікола Макдермотт
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    Українки Магучіх та Геращенко зайняли два перших місця на етапі «Діамантової ліги»