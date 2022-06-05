Українки Магучіх та Геращенко зайняли два перших місця на етапі «Діамантової ліги»

Для Магучіх це друге золото на етапі «Діамантової ліги» у цьому сезоні – раніше була перемога в Юджині

Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту 196 см та здобула перемогу

Сьогодні, 5 червня, на етапі «Діамантової ліги» в марокканському Рабаті відбулися змагання зі стрибків у висоту.

Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту 196 см та здобула перемогу. Ярослава не змогла підкорити висоту 201 см. Для Магучіх це друге золото на етапі «Діамантової ліги» у цьому сезоні – раніше була перемога в Юджині.

Другою стала Ірина Геращенко – 193 см з першої спроби. Планка 196 см не підкорилася Ірині з трьох спроб. Вона обійшла своїх конкуренток за срібло завдяки меншій кількості спроб.

Левченко з результатом 185 см стала 7-ю. Юлія з трьох спроб не змогла підкорити висоту 190 см.

Діамантова ліга

Юджин, США

Стрибки у висоту

Жінки

Ярослава Магучіх (Україна) – 196 см Ірина Геращенко (Україна) – 193 см Нікола Макдермотт (Австралія) – 193 см

Джерело: Трибуна