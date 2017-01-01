Українки виграли волейбольний чемпіонат Східно-європейської зональної асоціації

Водночас, українці фінішували на другому місці, пропустивши вперед Білорусь

У Тбілісі завершився чемпіонат Східно-європейської зональної асоціації (EEVZA) з волейболу серед дівчат вікової категорії не старше 17-ти років. Розгромивши Литву (3:0), українська збірна достроково забезпечила собі чемпіонський титул. Тож останній матч став пустою формальністю, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Хоча й у



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Водночас, українці фінішували на другому місці, пропустивши вперед Білорусь

У Тбілісі завершився чемпіонат Східно-європейської зональної асоціації (EEVZA) з волейболу серед дівчат вікової категорії не старше 17-ти років.

Розгромивши Литву (3:0), українська збірна достроково забезпечила собі чемпіонський титул. Тож останній матч став пустою формальністю, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Хоча й у зустрічі з Вірменією підопічні Богуслава Галицького навіть на мить не дозволили засумніватися у своїй перевазі. Фактично у кожному тактико-технічному компоненті команда виглядала значно потужніше, що й зумовило переконливий переможний рахунок.

Водночас, у Мінську, добіг кінця чемпіонат Східноєвропейської волейбольної асоціації серед юнаків до 18-ти років.

Команді Володимира Романцова повторити успіх дівчат не вдалося. Щоправда, на це були цілком об’єктивні причини, як участь у турнірі досить сильних збірних Білорусі та Росії.

Українці були змушені визнати перевагу суперників з Росії, поступившись 1:3, але бій дали. Росіянам довелося максимально викладатися у кожному сеті.

Завершальний матч турніру українські волейболісти завершили на мажорній ноті. У разі «сухої» перемоги вони у підсумковій таблиці випереджали б росіян, тож виявили стійкий характер, коли у стартовій партії азербайджанці, що називається, поставили на кін усе, на що були здатні. Та у кульмінаційні хвилини підопічні Романцова надали кілька уроків тактичної виучки.

Отже, у підсумку українські дівчата та хлопці на відповідних чемпіонатах Східно-європейської волейбольної асоціації здобули золото та срібло.