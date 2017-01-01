Українки завоювали бронзу на міжнародному турнірі з регбі-7

Українські регбістки стали призерками змагань в ОАЕ

Південноафриканський клуб «Тукс», за який виступали регбістки збірної України Марина Бородіна й Оксана Никоряк, фінішував третім на міжнародному турнірі з регбі-7 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Завершивши груповий етап без поразок, південноафриканський клуб вийшов до чвертьфіналу змагань, де у напруженій боротьбі здобув перемогу над