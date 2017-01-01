Українки завоювали бронзу на міжнародному турнірі з регбі-7
- Сьогодні, 15:12
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Українські регбістки стали призерками змагань в ОАЕ
Південноафриканський клуб «Тукс», за який виступали регбістки збірної України Марина Бородіна й Оксана Никоряк, фінішував третім на міжнародному турнірі з регбі-7 в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Завершивши груповий етап без поразок, південноафриканський клуб вийшов до чвертьфіналу змагань, де у напруженій боротьбі здобув перемогу над збірною Бельгії (14:12), інформує офіційний сайт Федерації регбі України.
У півфіналі команда мінімально поступилася другій збірній Ірландії (15:17), а у вирішальному матчі за бронзові нагороди з рахунком 21:17 «Тукса» обіграв «Роялс».
Перемогу у турнірі святкував «Рендвік Меджік», який здолав у фіналі другу збірну Ірландії з рахунком 15:10.
Марина Бородіна є гравцем одеської «Відрада», а Оксана Никоряк – київського «Авіатора».