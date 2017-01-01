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    Українки завоювали бронзу на міжнародному турнірі з регбі-7

    Українські регбістки стали призерками змагань в ОАЕ
    Південноафриканський клуб «Тукс», за який виступали регбістки збірної України Марина Бородіна й Оксана Никоряк, фінішував третім на міжнародному турнірі з регбі-7 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Завершивши груповий етап без поразок, південноафриканський клуб вийшов до чвертьфіналу змагань, де у напруженій боротьбі здобув перемогу над
    • Сьогодні, 15:12
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    Українські регбістки стали призерками змагань в ОАЕ

    Південноафриканський клуб «Тукс», за який виступали регбістки збірної України Марина Бородіна й Оксана Никоряк, фінішував третім на міжнародному турнірі з регбі-7 в Об'єднаних Арабських Еміратах.

    Завершивши груповий етап без поразок, південноафриканський клуб вийшов до чвертьфіналу змагань, де у напруженій боротьбі здобув перемогу над збірною Бельгії (14:12), інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

    У півфіналі команда мінімально поступилася другій збірній Ірландії (15:17), а у вирішальному матчі за бронзові нагороди з рахунком 21:17 «Тукса» обіграв «Роялс».

    Перемогу у турнірі святкував «Рендвік Меджік», який здолав у фіналі другу збірну Ірландії з рахунком 15:10.

    Марина Бородіна є гравцем одеської «Відрада», а Оксана Никоряк – київського «Авіатора».

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