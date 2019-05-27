Українки здобули чотири медалі на етапі кубка світу зі спортивної гімнастики
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Анастасія радівілова здобула в Осієку три нагороди
НОК України
З трьома медалями повертається додому Анастасія Радівілова
Українські гімнастки Ангеліна Радівілова і Яна Федорова здобули чотири медалі на етапі Кубка світу в Осієку (Хорватія).
Радівілова виступала у фіналах вільних вправ і вправ на колоді. У першому вона виборола срібло, у вправах на колоді — золото. До того Анастасія стала другою в опорному стрибку. Федорова у цьому фіналі відстала від бронзової позиції на 0,033 бала і стала четвертою.
Зате піднялася Яна на п'єдестал у вправах на брусах. Радівілова там стала четвертою.
Нагадаємо, Україна завоювала одну медаль на чемпіонаті Європи-2019.
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