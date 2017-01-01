Українки здобули три бронзові нагороди на чемпіонаті світу з вільної боротьби
- 25 Листопада, 09:41
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Також медалі у скарбничці чоловіків
Жіноча збірна України з вільної боротьби результативно виступили на чемпіонаті світу U-23 в польському Бидгощі.
У категорії до 55 кг Аліна Акобія поповнила скарбничку команди бронзовою нагородою. У кваліфікації українка пройшла представницю Молдови Тетяну Донціллу, але в 1/4 фіналу з рахунком 0:7 поступилася японці Наруне Окуно.
Оскільки японська спортсменка пробилася в фінал, Акобія отримала шанс битися в малому фіналі - де розібралася з туркенею Бедіною Ган.
Тетяна Кіт у категорії до 58 кг повторила успіх Акобії. Українка в чвертьфіналі поступилася майбутній чемпіонці світу Юдзуру Кумано (10:14), а у бронзовому фіналі з рахунком 1:3 здолала спортсменку з Азербайджану Олену Колесник.
Ще одну бронзу на чемпіонаті світу в Польщі в категорії до 75 кг завоювала Анастасія Шустова, яка в півфіналі поступилася представниці Канади Грацеліні Доган, а в поєдинку за третє місце впевнено пройшла спортсменку з Індії.
Нагадаємо, що український борець виграв бронзу на Чемпіонаті світу у Польщі.
Джерело: sportarena.com