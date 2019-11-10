Грані буття. Чому «Шахтар» грає темою расизму не лише проти «Динамо», а й проти себе

Усе почалося з цього жесту тайсона на адресу ультрас киян Скрін-шот

Ця ситуація вигідна найперше футболістові Тайсону

У середині другого тайму матчу української Прем'єр-ліги між командами донецького «Шахтаря» і київського «Динамо» трапився прикрий епізод. Невдоволений реакцією вболівальників суперника на своє падіння капітан «гірників» Тайсон показав непристойний жест (на фото), після чого непристойності посипалися у відповідь на його адресу. Жести фанати «Динамо» підсилили чимось на кшталт: «Фу-фу-фу».

Тайсон і його товариш за командою Дентіньо, який знаходився поряд і теж щось почув, розплакалися і захотіли піти з поля. Однак їх втішив досвідчений динамівець Денис Гармаш і через п’ять хвилин хлопці вирішили повернутися. Вболівальників «Динамо» при цьому диктор по харківському стадіону «Металіст» мовою окупанта вирішив попередити, що расизм недопустимий і гра продовжилася. А Тайсон за непристойний жест був вилучений з поля.

При цьому динамівські фанати стверджують, що то був не расизм, а банальна ненависть до футболістів, які впродовж кар’єри дозволяли собі базікати аж надто багато зайвого. І мова тут не в колір шкіри, адже, приміром, українцеві Вікторові Коваленку дісталося навіть більше. За необачний вигук «Сосать, с..кі» в одному з відео. Саме на адресу «Динамо».

Лють ахматівських речників з телеканалу «Футбол» навколо теми вилучення Тайсона затьмарила навіть балачки про загалом справедливу перемогу «Шахтаря» над «Динамо».

«Перший в історії українського футболу факт расизму!» - гучно заявляють вони.

«Ми пам’ятаємо, хто ці фанати і що вони наробили зокрема на вулиці», - не зміг стримати обурення експерт Сопко.

Скромно замовчується тільки тема, яка може бути істиною причиною скандалу. Її підґрунтя було закладене ще влітку, коли капітан зі справжнім донецьким серцем Тайсон намагався вирватися з «Шахтаря» всіма силами, не соромлячись ні бойкоту окремих матчів, ні розповідей про те, що «в Україні він не щасливий, бо тут расизм».

Але вирватися із золотої донецької клітки не так уже й просто. Не вирвався й Тайсон. Залишився та ще й отримав пов’язку. І спокійно, без особливих сплесків, грав аж понині. До того самого моменту на 75-й хвилині матчу з «Динамо». Падіння на чужій половині викликало у 31-річного бразильця, який начебто бачив уже все і вся, сплеск невимовної злості.

Тайсона обурили вигуки з трибун і він не стримався. Аж до сліз. Наслідки від роздутого скандалу передбачити не важко. Тепер Тайсон зможе диктувати умови. Не виключено, що знову, скориставшись темою расизму, вдасться до бойкотів. Можливо, вимагатиме розірвання контракту.

Довести щось зворотнє, зважаючи на безкомпромісність борців із різними –измами, іншій стороні конфлікту буде складно. Хоча реальних доказів, що на адресу Тайсона чи інших донецьких бразильців у купі з динамівцем Родріґесом щось лунало, немає. Окрім слів самих футболістів «Шахтаря».

Звісно, маючи у цій війні опору у вигляді інформаційних вкидань від каналів «Футбол», «Шахтар» свою правоту доведе. І принципового суперника вочевидь покарає матеріально і дисциплінарно. Однак найсмішніше, що жадаючи дати ляпаса «Динамо», «гірники» зараз можуть зіграти проти себе, на руку футболістові, який усіми силами сподівається від них піти.

Іван Вербицький, «Главком»



