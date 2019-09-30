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    Українська атлетка – про Доху: «Температура на стадіоні на 14 градусів нижча, ніж на вулиці»

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    <span>Два роки тому Ганна Гацько-Федусова виступала на чемпіонаті світу в Лондоні</span> - Українська атлетка – про Доху: «Температура на стадіоні на 14 градусів нижча, ніж на вулиці»
    Два роки тому Ганна Гацько-Федусова виступала на чемпіонаті світу в Лондоні
    Запорізький спорт

    Сьогодні Ганна Гацько-Федусова стартує на чемпіонаті світу

    Четвертий змагальний день на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) для України відкриє метальниця списа Ганна Гацько-Федусова. Спортсменка спробує пройти кваліфікацію і поборотися за нагороду у завтрашньому фіналі.

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    «Багато чула про клімат у Досі, що висока вологість, висока температура, але щойно вийшовши з літака я це відчула, і не повірила що так буває — справжня сауна! – ділиться Ганна враженнями з виданням «Запорізький спорт». – Доха дуже красива, вражають хмарочоси своєю величчю і незвичайним дизайном. Вночі це все ще й світитися! Стадіон красивий, але найбільше здивувало те, що він відкритий, масивний, а температура повітря не більше 24-х градусів, при тому що на вулиці 38! Ще маю шикарний вид з номеру на Доху — живемо на 34-му поверсі

    На чемпіонат світу потрапила в останній момент, але вірила, що буду тут.  Наполегливо тренувалася — відчувала, що сезон ще не закінчений».

    Гацько-Федусова проходитиме кваліфікацію в групі И, змагання якої розпочнуться в Досі о 18:00.

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