«Юля може взяти золото». Призерка Олімпіади-2004 – про шанси Левченко і Магучих у фіналі чемпіонату світу



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Особистий рекорд - 2,02 метри - Юлія встановила зовсім нещодавно Жорстка атлетика

Ввечері Україна може здобути в Досі перші медалі

Сьогодні, 30 вересня, на чемпіонаті світу з легкої атлетики в катарській Досі для України настає один із моментів істини. О 20:30 розпочнеться фінал жіночих стрибків у висоту, де наша країна буде представлена двома, можливо, найяскравішими своїми представницями – 21-річною віце-чемпіонкою світу-2017 Юлією Левченко і 17-річною Ярославою Магучих, наймолодшою стрибункою в історії, яка подолала висоту два метри.

Зрозуміло, що обидві українки будуть у числі реальних претенденток на нагороди. Нагороди, яких за перших три змагальних дні збірна України ще не здобула. Правда, конкуренція на секторі наразі надто висока, щоб робити якісь прогнози. Бронзова призерка Олімпіади-2004 Віта Стьопіна наважилася спроектувати можливий розвиток подій у коментарі «Главкому».

Віта Стьопіна вірить у потенціал українських стрибунок

- Очікую дуже гострої боротьби, - каже Віта. – Не знаю, чи складеться з високими результатами, бо клімат свій відбиток накласти може. Але судячи з форми дівчат, призерки візьмуть у межах 2,00-2,02 метри. А судячи з попередніх чемпіонатів роблю висновок, що та зі спортсменок, яка візьме 2,02, точно виграє.

Дуже сильно розраховую на Юлю Левченко. На оптимістичний лад налаштовує і сезон-2019 у її виконанні загалом, і та форма, в якій знаходиться наша атлетка зараз. Нещодавно Юля брала висоту 2,02. Знаючи її і стабільність її стрибків, не здивуюся, якщо у Досі Левченко повторить цей результат. Кваліфікацію Юлія провела дуже грамотно. Чотири висоти вона взяла з першої спроби і зупинилася на 1,92. Не просто так, а прорахувала, що за таких обставин потрапляє в фінал. То навіщо витрачати зайві сили?

Ярослава Магучих у кваліфікації стрибала 1,94, бо мала невдалі спроби. В неї не було виходу. Взагалі, очікую від Ярослави сюрпризу. Хоча й розумію, що з тією ж американкою Вашті Каннінґем їй поборотися буде важко. Але Ярослава – дівчина з хорошим характером і міцними нервами. При певних обставинах вона має змогу потрапити до трійки призерів.

Ярослава Магучих здатна здивувати

Загалом, якщо відкинути емоції, то найімовірнішими призерками мені здаються Левченко, Каннінґем і Марія Ласіцкене. Правда, Каннінґем я бачила мало – тільки на етапах «Діамантової ліги» у США, де вона настрибала на два метри. Більше Вашті не виступала ніде. Не знаю, можливо, у Каннінґем така специфіка підготовки до цього чемпіонату. Судячи з тих стрибків, які були нам доступними в режимі прямої трансляції чемпіонату світу, в кваліфікації американка стрибала впевнено.

Чи означає щось поразка Ласіцкене від Юлі та Іри Геращенко на матчевій зустрічі Європа – США? З психологічної точки зору Левченко та перемога має додати впевненості. Але чи означає це, що Ласіцкене зараз переживає якусь кризу? Цього не можна виключати. У кваліфікації в Досі Марія теж взяла висоту 1,89 м з другої спроби. Можливо, щось трапилося, стався якийсь збій у підготовці, десь спортсменка могла перехворіти. Цих нюансів загалові не розповідають. Але у Ласіцкене великий змагальний досвід. Іноді у неї трапляються змагання, коли вона не всі висоти стрибає з першої спроби. Але ключові, коли розпочиналася боротьба за медалі, Марія тоді брала чітко. Тим паче, що поразка навпаки може стати для Марії холодним душем і додатково її мотивувати. Хоча всі ми люди. Навіть непереможна стрибунка з жердиною Єлєна Ісінбаєва у 2012-му програла на Олімпіаді в Лондоні. А після того встановила світовий рекорд.

Розклад четвертого змагального дня, 30 вересня

Трансляція доступна за цим посиланням

16:30 (група А), 18:00 (група В) – метання списа, кваліфікація; жінки (Ганна Федусова-Гацько)

17:05 – біг 200 м, кваліфікація; жінки

18:20 – біг 400 м, кваліфікація; жінки

20:05 – біг 110 м з бар’єрами, кваліфікація; чоловіки

20:30 – стрибки у висоту, фінал; жінки (Юлія Левченко, Ярослава Магучих)

20:50 – біг 200 м, півфінал; чоловіки (Сергій Смелик)

21:15 – метання диска, фінал; чоловіки

21:20 – біг 5000 м, фінал; чоловіки

21:50 – біг 3000 м з перешкодами, фінал; жінки

22:10 – біг 800 м, фінал; жінки

22:40 – біг 400 м з бар’єрами, фінал; чоловіки

Іван Вербицький, «Главком»



