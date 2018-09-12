Українська біатлоністка Варвинець нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
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Ірина Варвинець
Варвинець удостоєна державної нагороди
Призерка чемпіонату світу українська біатлоністка Ірина Варвинець удостоєна державної нагороди.
Відповідно до указу Президента України «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту», Ірина Варвинець була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність.
По закінченню сезону було оголошено, що Варвинець належить зробити операцію на колінах і нинішній сезон спортсменка пропустить.
Проте пізніше сама спортсменка повідомила, що вирішила обійтися без хірургічного втручання.
Джерело: biathlon.com.ua