Українська біатлоністка Варвинець нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня



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Ірина Варвинець

Варвинець удостоєна державної нагороди

Призерка чемпіонату світу українська біатлоністка Ірина Варвинець удостоєна державної нагороди.

Відповідно до указу Президента України «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту», Ірина Варвинець була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність.

По закінченню сезону було оголошено, що Варвинець належить зробити операцію на колінах і нинішній сезон спортсменка пропустить.

Проте пізніше сама спортсменка повідомила, що вирішила обійтися без хірургічного втручання.

Джерело: biathlon.com.ua