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    Українська біатлоністка Варвинець нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

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    Ірина Варвинець - Українська біатлоністка Варвинець нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
    Ірина Варвинець

    Варвинець удостоєна державної нагороди

    Призерка чемпіонату світу українська біатлоністка Ірина Варвинець удостоєна державної нагороди.

    Відповідно до указу Президента України «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту», Ірина Варвинець була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність.

    По закінченню сезону було оголошено, що Варвинець належить зробити операцію на колінах і нинішній сезон спортсменка пропустить.

    Проте пізніше сама спортсменка повідомила, що вирішила обійтися без хірургічного втручання.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон Ірина Варвинець
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