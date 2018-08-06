Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи УЄФА
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Сергій Бойко. Фото: ФФУ
Зустріч відбудеться 9 серпня в Єревані
На першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА між вірменським «Алашкертом» та румунським «Клужем» працюватиме українська бригада арбітрів.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Головним суддею призначено Сергія Бойка.
На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Войтюк.
Четвертий рефері — Микола Балакін.
Зустріч відбудеться 9 серпня в Єревані.