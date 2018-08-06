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    Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи УЄФА

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    Сергій Бойко. Фото: ФФУ - Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи УЄФА
    Сергій Бойко. Фото: ФФУ

    Зустріч відбудеться 9 серпня в Єревані

    На першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА між вірменським «Алашкертом» та румунським «Клужем» працюватиме українська бригада арбітрів.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Головним суддею призначено Сергія Бойка.

    На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Войтюк.

    Четвертий рефері — Микола Балакін.

    Зустріч відбудеться 9 серпня в Єревані.

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