Українська дзюдоїстка завоювала бронзу на чемпіонаті Європи

У втішному поєдинку українка перемогла суперницю з Туреччини

Українська дзюдоїстка Марина Черняк стала третьою у ваговій категорії до 48 кг на чемпіонаті Європи в Тель-Авіві. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету. На шляху до бронзової медалі українка взяла верх над Катариною Костою з Португалії, яка в цьому сезоні виграла золото і срібло змагань серії Гран-прі, а також бронзу



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Марина Черняк. Фото: judophotos.com

У втішному поєдинку українка перемогла суперницю з Туреччини

Українська дзюдоїстка Марина Черняк стала третьою у ваговій категорії до 48 кг на чемпіонаті Європи в Тель-Авіві.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

На шляху до бронзової медалі українка взяла верх над Катариною Костою з Португалії, яка в цьому сезоні виграла золото і срібло змагань серії Гран-прі, а також бронзу Континентального кубка. У наступному раунді Марина поступилася угорці Єві Черновецькі.

У втішному поєдинку Марина перемогла Динару Локманхекім з Туреччини, яка має в своєму активі срібну медаль чемпіонату світу серед юніорів, а в суперечці за нагороду здолала француженку Мелані Клеман - бронзового призера Grand Slam і Гран-прі.

Зазначається, що для Марини це вже друга нагорода такого рангу. У 2014 році на чемпіонаті Європи в Монпельє Марина теж піднялася на бронзову сходинку п'єдесталу пошани.