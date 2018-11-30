Українська фігуристка тріумфувала на юніорському турнірі у Туреччині



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Анастасія Архіпова Фото: УФФКК

Анастасії Архіповій не було рівних за підсумками двох програм

14-річна українська фігуристка Анастасія Архіпова здобула переконливу перемогу на міжнародному турнірі Bosphorus Cup-2018, який триває у Стамбулі.

Виступаючи у юніорській категорії, учениця Марини Амірханової за підсумками короткої та довільної програм набрала 172.53 бала, інформує сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Свою найближчу суперницю – грузинку Аліну Урушадзе – наша спортсменка випередила майже на 28 балів.

Анастасія вийшла на лід після важкої травми та вкотре продемонструвала справжній спортивний характер, успішно виконавши обидві програми.

Зокрема, у короткій фігуристка чудово стрибнула каскад з потрійних лутца та тулупа, а у довільній, хоча й зазнала невдачі з каскадами, отримала «плюси» за сольні потрійні ріттбергер, фліп та сальхов. Судді високо оцінили й артистичну складову програм українки.

Результат Анастасії Архіпової у короткій програмі склав 61.16 бала (35.10 за техніку та 26.06 за компоненти), у довільній з урахуванням падіння – 111.37 (56.50 та 55.87).

У змаганнях юніорок виступили ще дві українські фігуристки. Ніколь Найді, яка набрала третю суму балів після виконання короткої програми, не вдалося так само успішно виступити й у довільній, де вона посіла шосте місце. У підсумку – четверта позиція з результатом 120.64.

Цього разу не пощастило Катерині Стрюченко, котра завершила змагання на 20-му місці – 89.50.