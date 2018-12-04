Українська гімнастка Варинська перемогла на турнірі в Барселоні



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Діана Варинська

Юній спортсменці не було рівних

Українська гімнастка Діана Варинська перемогла на 39-му міжнародному турнірі Меморіал Хоакіма Блуме в Барселоні.

17-річна спортсменка набрала за сумою багатоборства 53,900 випередивши більш ніж на бал венгерку Жофію Ковач і на два з невеликим росіянку Анжеліку Сімакову.

Варинська показала найкращий результат у своїх улюблених видах програми: вправах на колоді - 13,100 і брусах - 14,700.

Тільки у вільних вправах нашій спортсменці не вдалося потрапити в трійку кращих: вона показала четвертий результат 12,500.

Цікаво, що в минулому на цьому турнірі перемагав український олімпійський чемпіон Олег Верняєв, якому не було рівних в Барселоні в 2014 році.

Джерело: Sportarena.com