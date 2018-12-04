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    Українська гімнастка Варинська перемогла на турнірі в Барселоні

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    Діана Варинська - Українська гімнастка Варинська перемогла на турнірі в Барселоні
    Діана Варинська

    Юній спортсменці не було рівних

    Українська гімнастка Діана Варинська перемогла на 39-му міжнародному турнірі Меморіал Хоакіма Блуме в Барселоні.

    17-річна спортсменка набрала за сумою багатоборства 53,900 випередивши більш ніж на бал венгерку Жофію Ковач і на два з невеликим росіянку Анжеліку Сімакову.

    Варинська показала найкращий результат у своїх улюблених видах програми: вправах на колоді - 13,100 і брусах - 14,700.

    Тільки у вільних вправах нашій спортсменці не вдалося потрапити в трійку кращих: вона показала четвертий результат 12,500.

    Цікаво, що в минулому на цьому турнірі перемагав український олімпійський чемпіон Олег Верняєв, якому не було рівних в Барселоні в 2014 році.

    Джерело: Sportarena.com

    спортивна гімнастика
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