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    Українська хокейна ліга. «Дніпро» на домашній арені впевнено переграв «Динамо»

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    У другому періоді &laquo;Дніпро&raquo; взяв ініціативу в свої руки, і довів різницю в рахунку до впевненої - Українська хокейна ліга. «Дніпро» на домашній арені впевнено переграв «Динамо»
    У другому періоді «Дніпро» взяв ініціативу в свої руки, і довів різницю в рахунку до впевненої
    Фото: УХЛ

    Знову херсонці відстають від першого місця в турнірній таблиці на 7 очок

    У Херсоні відбувся заключний матч 20-го туру чемпіонату Української хокейної ліги.

    Матч, в якому «Дніпро» приймав МХК «Динамо», інформує прес-служба ліги.

    Харків'яни більш активно почали зустріч, однак пропустили першими. На екваторі першого періоду рахунок в матчі відкрив форвард «Дніпра» Іван Золотухін, який зблизився і переграв голкіпера «динамівців». Херсонський клуб продовжив грати на контратаках, і знову це спрацювало на 18-й хвилині матчу - успішно зіграв на добиванні Микола Коляда.

    У другому періоді «Дніпро» взяв ініціативу в свої руки, і довів різницю в рахунку до впевненої. Микита Коваленко віддавав поперечну передачу на свого одноклубника, але шайба потрапила в ковзан захиснику МХК «Динамо» і закотилася в ворота - Тимур Мамедов був безсилий.

    В середині третього періоду «динамівці» зусиллями Олексія Сиротенка змогли відквитати один гол, але статус-кво буквально тут же відновив все той же Микита Коваленко.

    У підсумку впевнена перемога «Дніпра» 4:1, і знову херсонці відстають від першого місця в турнірній таблиці на 7 очок, маючи гру в запасі.

    Наступний ігровий день в чемпіонаті УХЛ пройде 1 грудня, коли відбудеться відразу три матчі. О 13:50 МХК «Динамо» прийме «Білий Барс», о 16:30 «Крижані Вовки» зіграють з «Дніпром».

    Центральний матч туру почнеться о 15:30, коли почнеться гра «Донбасу» проти «Кременчука».

    Українська хокейна ліга

    Регулярний чемпіонат

    «Дніпро» - МХК «Динамо» 4:1 (2:0; 1:0; 1:1)

    чемпіонат України хокей
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