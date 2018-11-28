Українська хокейна ліга. «Донбас» в Білій Церкві обіграв «Білий Барс»



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Матч команди розпочали на рівних Фото: УХЛ

Донеччани вирішили результат зустрічі в другому періоді

27 листопада матчем між «Білим Барсом» і «Донбасом» стартував 20 тур чемпіонату України з хокею - чемпіонату Української хокейної ліги.

Матч команди розпочали на рівних, створюючи гострі моменти біля воріт суперників. Варто зазначити, що білоцерківці досить багато часу проводили в зоні свого опонента, змушуючи здорово понервувати донецьку команду.

Однак, рахунок закинутим шайбам все ж відкрив капітан донеччан Віктор Захаров, який, реалізуючи більшість, подарував непогану перевагу своїй команді.

У другому періоді донеччанам вдалося відправити ще три шайби в ворота Кирила Кучера, що багато в чому і зумовило результат сьогоднішнього матчу. Відірватися в рахунку донеччани змогли завдяки голам Севастьяна Карпенка, Олександра Костікова та Іллі Гончарова.

«Білий Барс», в свою чергу, зміг відповісти тільки однією закинутою шайбою - Павло Таран своїм фірмовим кидком від синьої лінії позбавив Богдана Дьяченка шансу на «сухар» в цьому матчі.

Третя двадцятихвилинка пройшла за сценарієм попередньої - донеччани тільки насідали на ворота Кирила Кучера і намагалися збільшити рахунок на табло. До середини періоду це дало свої плоди - Дмитро Ігнатенко в більшості закинув п'яту шайбу в ворота противника і встановив остаточний рахунок в матчі.

Нагадаємо, що наступний поєдинок 20 туру відбудеться завтра, 28 листопада, о 18:30 в Кременчуці, де місцевий «Кременчук» прийме «Крижаних Вовків».

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Білий Барс» - «Донбас» 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Шайби: 0:1 Захаров (Гончаров, - більш.), 19:20; 0:2 Карпенко (Денискін), 25:20; 0:3 Костіков (Кирющенков, Захаров), 27:15; 0:4 Гончаров (Костиков), 30:05; 1:4 Таран (Васильєв, Тимченко, - більш.), 33:29; 1:5 Ігнатенко (Кирющенков, Захаров, - більш.), 48:53

За матеріалами uhl.ua