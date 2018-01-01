Українська хокейна ліга. «Донбас» здобув 25-ту поспіль перемогу в чемпіонаті

«Донбас» продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці

У першому матчі нового року лідер чемпіонату УХЛ «Донбас» на своєму майданчику розгромив харківське «Динамо». Вперше в історії українського хокею поєдинок національної першості зіграли в переддень Різдва. Перший період матчу на «Альтаїрі» подарував глядачам динамічну гру, в якій гості прогнозовано обрали роль



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«Донбас» - «Динамо». Фото: УХЛ

«Донбас» продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці

У першому матчі нового року лідер чемпіонату УХЛ «Донбас» на своєму майданчику розгромив харківське «Динамо». Вперше в історії українського хокею поєдинок національної першості зіграли в переддень Різдва.

Перший період матчу на «Альтаїрі» подарував глядачам динамічну гру, в якій гості прогнозовано обрали роль «другого номера». Проте, ця ставка виправдалася - впевнена гра Владислава Гурка за підтримки польових гравців зберегла ворота команди Олександра Сеуканда «сухими».

Нулі на табло протрималися аж до середини другого періоду, коли Віктор Захаров і Віталій Лялька розіграли комбінацію з точним завершальним кидком капітана донеччан.

Однак не минуло й трьох хвилин, як перша ланка харків'ян повернула інтригу в гру - з передачі Володимира Чердака відзначився Дмитро Халін, який скористався вдалим відскоком від лицьового борту. Через ж ще три хвилини донеччани змогли повернути собі лідерство в матчі - Філіп Матвієнко та Владислав Луговий вивели на забійну позицію Сергія Кузьмика - 2:1.

Збільшити свою перевагу донеччани змогли вже на самому початку третьої двадцятихвилинки - Олексій Ворона кидком з кола вкидання «прошив» Владислава Гурка. А за сім хвилин до кінця зустрічі гості і зовсім провалилися в обороні і цим скористалися Олександр Влад і Іван Савченко.

Вони ж через чотири хвилини організували гол і для Ярослава Свищева, який виявився найспритнішим на п'ятачку біля воріт «Динамо». Потім влучним дальнім кидком відзначився Олександр Александров. Фінальну крапку в матчі на добиванні поставив Віталій Лялька.

«Донбас» здобув 25-ту поспіль перемогу в основний час зі старту сезону і продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці. «Динамо» залишається на четвертому місці.

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«Донбас» - «Динамо» 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)

Джерело: xsport.ua