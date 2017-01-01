Українська хокейна ліга. Хет-трик Ляльки приніс «Донбасу» перемогу над «Левами»

«Донбас» йде на міжнародну паузу на мажорній ноті

Закривати ігровий листопада «Донбасу» належало у матчі з тією ж командою, що і протистояла донеччанам на старті місяця – команда Сергія Вітера проводила вже третій матч проти «Галицьких Левів». Початок поєдинку вийшов відносно спокійним. Рахунок у матчі був відкритий тільки після того, як «Донбас» отримав



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«Донбас» йде на міжнародну паузу на мажорній ноті

Закривати ігровий листопада «Донбасу» належало у матчі з тією ж командою, що і протистояла донеччанам на старті місяця – команда Сергія Вітера проводила вже третій матч проти «Галицьких Левів».

Початок поєдинку вийшов відносно спокійним. Рахунок у матчі був відкритий тільки після того, як «Донбас» отримав право розіграти більшість, інформує офіційний сайт донецького клубу.

Після цього гра знову заспокоїлася, поки донеччани знову не «вибухнули», вивівши на ударну Віталія Ляльку. А коли здавалося, що більше голів у першому періоді глядачі вже не побачать, команди обмінялися шайбами.

Другий період почався для «Галицьких Левів» також невдало. Господарі майданчика, втім, змогли повернутися у гру, відзначившись двічі. Та на перерву ж команди все-таки пішли з різницею у дві шайби: черговий гол записав на свій рахунок Віталій Лялька.

У заключній 20-хвилинці «Донбас» продовжив вести гру, позбавляючи господарів майданчика можливості скоротити розрив у рахунку. Втім, не відзначилися закинутими шайбами і чемпіони.

Наступні матчі Української хокейної ліги відбудуться 29 листопада, коли МХК «Динамо» прийматиме «Білий Барс», а «Кременчук» зіграє з «Вовками» у Броварах.

Українська хокейна ліга

Матч 21-го туру

«Галицькі Леви» – «Донбас» – 3:5 (1:3; 2:2; 0:0)