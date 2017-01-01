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    Українська хокейна ліга. «Кременчук» не мав проблем в «Вовками», «Динамо» сенсаційно долає «Білий Барс»

    29 листопада відбулися чергові матчі УХЛ
    У середу, 29 листопада, відбулося два матчі регулярного чемпіонату України з хокею. Так, «Кременчук розгромив броварських «Вовків», а «Динамо» у серії булітів здолало «Білий Барс». Українська хокейна ліга Регулярний чемпіонат МХК «Динамо» - «Білий Барс» 3:2 ПБ (0:0; 1:1; 1:1;
    • Вчора, 22:56
    • Розсилка
    Фото: прес-служба УХЛ
    Фото: прес-служба УХЛ

    29 листопада відбулися чергові матчі УХЛ

    У середу, 29 листопада, відбулося два матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

    Так, «Кременчук розгромив броварських «Вовків», а «Динамо» у серії булітів здолало «Білий Барс».

    Українська хокейна ліга

    Регулярний чемпіонат

    МХК «Динамо» - «Білий Барс» 3:2 ПБ (0:0; 1:1; 1:1; 0:0; 1:0)

    «Кременчук» - «Вовки» 7:0 (1:0; 2:0; 4:0)

    чемпіонат України хокей
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