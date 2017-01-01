Українська хокейна ліга. «Кременчук» розгромив «Динамо», «Вовки» програли «Галицьким Левам»

«Кременчук» наблизився в турнірній таблиці до «Білого Барсу».

У четвер, 21 грудня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української хокейної ліги. Так, «Кременчук» вдома розгромив харківське «Динамо», а у битві аутсайдерів «Вовки» програли «Галицьким Левам». «Кременчук» виграв з рахунком 6:2 і, маючи гру в запасі, знову наблизився в турнірній