Українська хокейна ліга. «Кременчук» розгромив «Динамо», «Вовки» програли «Галицьким Левам»
- 21 Грудня, 21:40
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Розсилка
«Кременчук» наблизився в турнірній таблиці до «Білого Барсу».
У четвер, 21 грудня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української хокейної ліги.
Так, «Кременчук» вдома розгромив харківське «Динамо», а у битві аутсайдерів «Вовки» програли «Галицьким Левам».
«Кременчук» виграв з рахунком 6:2 і, маючи гру в запасі, знову наблизився в турнірній таблиці до «Білого Барсу».
«Динамо» продовжує впевнено утримувати четверте місце.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
«Кременчук» - «Динамо» 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
1:0 - Красильников (Алексанян-Петрович, Чернишенко) - 1:00,
2:0 - Грицких (Чернишенко, Красильников) - 11:56,
3:0 - Чернишенко (Красильников, Алексанян-Петрович) - 14:13
3:1 - Максименко (Чердак, Олійник) - 22:00 ГБ,
4:1 - Красильников (Алексанян-Петрович, Чернишенко) - 23:04
5: 1 - Карпенко (Чернишенко) - 28:36 ГМ,
6:1 - Алексанян-Петрович (Грицких, Бойових) - 49:19,
6:2 - Чердак (Піддубний, Максименко - бол.) - 57:37
Воротарі: Власенко - Гурко
«Вовки» - «Галицькі Леви» 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
0:1 - Тонковид (Попережай) - 5:56,
1:1 - Шахов (Шапіро, Овчинников) - 18:55,
1:2 - Муртищев (Чиканцев) - 36:23 ГБ,
1:3 - Толстушко (Кізло, Генералов) - 54:44,
2:3 - Шахов (Шапіро, Овчинников) - 59:29
Воротарі: Кожевников - В'язовов