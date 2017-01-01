  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українська хокейна ліга. «Кременчук» розгромив «Динамо», «Вовки» програли «Галицьким Левам»

    «Кременчук» наблизився в турнірній таблиці до «Білого Барсу».
    У четвер, 21 грудня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української хокейної ліги. Так, «Кременчук» вдома розгромив харківське «Динамо», а у битві аутсайдерів «Вовки» програли «Галицьким Левам». «Кременчук» виграв з рахунком 6:2 і, маючи гру в запасі, знову наблизився в турнірній
    • 21 Грудня, 21:40
    • Розсилка
    Кременчук розгромив Динамо. Фото: прес-служба Кременчука
    Кременчук розгромив Динамо. Фото: прес-служба Кременчука

    «Кременчук» наблизився в турнірній таблиці до «Білого Барсу».

    У четвер, 21 грудня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української хокейної ліги.

    Так, «Кременчук» вдома розгромив харківське «Динамо», а у битві аутсайдерів «Вовки» програли «Галицьким Левам».

    «Кременчук» виграв з рахунком 6:2 і, маючи гру в запасі, знову наблизився в турнірній таблиці до «Білого Барсу».

    «Динамо» продовжує впевнено утримувати четверте місце.

    Українська хокейна ліга

    Регулярний чемпіонат

    «Кременчук» - «Динамо» 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

    1:0 - Красильников (Алексанян-Петрович, Чернишенко) - 1:00,
    2:0 - Грицких (Чернишенко, Красильников) - 11:56,
    3:0 - Чернишенко (Красильников, Алексанян-Петрович) - 14:13
    3:1 - Максименко (Чердак, Олійник) - 22:00 ГБ,
    4:1 - Красильников (Алексанян-Петрович, Чернишенко) - 23:04
    5: 1 - Карпенко (Чернишенко) - 28:36 ГМ,
    6:1 - Алексанян-Петрович (Грицких, Бойових) - 49:19,
    6:2 - Чердак (Піддубний, Максименко - бол.) - 57:37

    Воротарі: Власенко - Гурко

    «Вовки» - «Галицькі Леви» 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

    0:1 - Тонковид (Попережай) - 5:56,
    1:1 - Шахов (Шапіро, Овчинников) - 18:55,
    1:2 - Муртищев (Чиканцев) - 36:23 ГБ,
    1:3 - Толстушко (Кізло, Генералов) - 54:44,
    2:3 - Шахов (Шапіро, Овчинников) - 59:29

    Воротарі: Кожевников - В'язовов

    чемпіонат України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ