Українська хокейна ліга. «Крижані Вовки» в нелегкому поєдинку поступилися «Донбасу»



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«Донбас» виграє в Києві у вкрай непростому поєдинку Фото: УХЛ

Хет-триком у складі донеччан відзначився Володимир Романенко

У Києві матчем між «Крижаними Вовками» і «Донбасом» завершився 19 тур чемпіонату України з хокею - чемпіонату Української хокейної ліги.

Поєдинок кияни почали дуже впевнено і, на подив уболівальників, зусиллями Соломона Шапіро відкрили рахунок в матчі, інформує прес-служба УХЛ.

Однак, вже до кінця першого періоду донеччани змогли не тільки зрівняти рахунок, а й заволодіти мінімальною перевагою завдяки точним кидкам Іллі Коренчука і Володимира Романенка.

У другому періоді Володимир Романенко закинув ще двічі, оформивши таким чином хет-трик. Але перевага донеччани втримати не змогли - Микита Шабанов та Кирило Фроленко скоротили відставання «Вовків» до мінімального - 3:4.

У третій двадцятихвилинці донеччани змогли нав'язати супернику свою гру і ще двічі вразити ворота Микити Глотова - Владислав Луговий і Вадим Мазур збільшили свій бомбардирський рахунок. «Вовки» ж відповіли лише влучним кидком Соломона Шапіро.

У підсумку - 4:6, «Донбас» виграє в Києві у вкрай непростому поєдинку і продовжує підготовку до матчу проти «Білого Барсу», який відбудеться 27 листопада.

«Крижані Вовки» днем пізніше на виїзді зіграють з «Кременчуком» в межах 20-го туру регулярного чемпіонату.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Крижані Вовки» - «Донбас» 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)