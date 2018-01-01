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    Українська хокейна ліга. «Вовки» програли «Білому Барсу», «Кременчук» впевнено переграв «Левів»

    31 січня відбулося два матчі регулярного чемпіонату України з хокею
    У середу, 31 січня відбулося два матчі регулярного чемпіонату української хокейної ліги. Так, «Білий Барс» впевнено переміг «Вовків», а «Кременчук» здобув впевнену перемогу над «Левами». Раніше в матчі 34-го туру «Донбас» розгромив МХК «Динамо». Також 31 січня закрилося
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    Фото з матчу Білий Барс - Вовки. Фото: УХЛ
    Фото з матчу Білий Барс - Вовки. Фото: УХЛ

    31 січня відбулося два матчі регулярного чемпіонату України з хокею

    У середу, 31 січня відбулося два матчі регулярного чемпіонату української хокейної ліги.

    Так, «Білий Барс» впевнено переміг «Вовків», а «Кременчук» здобув впевнену перемогу над «Левами».

    Раніше в матчі 34-го туру «Донбас» розгромив МХК «Динамо».

    Також 31 січня закрилося трансферне вікно для клубів УХЛ, таким чином стали відомі остаточні заявки клубів на решту регулярного сезону і плей-офф.

    Українська хокейна ліга

    Регулярний чемпіонат

    «Вовки» - «Білий Барс» 3:7 (0:3; 0:3; 3:1)

    Шайби: 0:1 Тимченко (Табашнік, Ромащенко - більш.), 16:09. 0:2 Дурдиєв (Разумов, Гуменюк), 16:31. 0:3 Даниленко (Тимченко), 16:54. 0:4 Ядловський (Табашник, Герцик - більш.), 27:26. 0:5 Гуменюк (Разумов, Ромахін - більш.), 30:41. 0:6 Тимченко (Ромащенко, Ядловський), 38:10. 0:7 Панов (Герцик, Табашнік), 44:20. 1:7 Лучніков (Шахов, Овчинников), 55:56. 2:7 Татарін (Шахов, Овчинников), 57:06. 3:7 Черемнов (Забулонов, Шапіро), 59:59

    «Галицькі Леви» - «Кременчук» 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

    чемпіонат України хокей
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