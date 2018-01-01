Українська хокейна ліга. «Вовки» програли «Білому Барсу», «Кременчук» впевнено переграв «Левів»

31 січня відбулося два матчі регулярного чемпіонату України з хокею

У середу, 31 січня відбулося два матчі регулярного чемпіонату української хокейної ліги. Так, «Білий Барс» впевнено переміг «Вовків», а «Кременчук» здобув впевнену перемогу над «Левами». Раніше в матчі 34-го туру «Донбас» розгромив МХК «Динамо». Також 31 січня закрилося