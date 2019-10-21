Українська каноїста стала чотириразовою чемпіонкою світу на марафонській дистанції



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Людмила Бабак впродовж останніх двох років є непереможною Федерація веслування України

Людмила Бабак не знає поразок у марафонах з 2017 року

Каноїстка із Енергодара Запорізької області Людмила Бабак стала чотириразовою чемпіонкою світу з марафону.

В китайському Шаосіні після перемоги в короткому марафоні вона здобула перемогу в марафоні довгому, подолавши дистанцію 14,5 км за 1:19.30,84, повідомляє Федерація каное України.

Китаянку Кайюн Сін, яка фінішувала другою, Людмила випередила більше, ніж на півтори хвилини. Бронза у Софії Кішбан з Угорщини.

Відзначимо, що Людмила Бабак не знає поразок в марафонах з 2017-го року, коли виграла дві дистанції на чемпіонаті Європи та одну на чемпіонаті світу.

Додамо, що раніше у Шаосіні чемпіоном світу серед молоді став ще один вихованець енергодарського тренера Сергія Снежка Денис Давидов. Денис став найкращим у змаганнях серед молоді, показавши на дистанції 22,1 км результат 1:55.16,0.