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    Українська каноїста стала чотириразовою чемпіонкою світу на марафонській дистанції

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    Людмила Бабак впродовж останніх двох років є непереможною - Українська каноїста стала чотириразовою чемпіонкою світу на марафонській дистанції
    Людмила Бабак впродовж останніх двох років є непереможною
    Федерація веслування України

    Людмила Бабак не знає поразок у марафонах з 2017 року

    Каноїстка із Енергодара Запорізької області Людмила Бабак стала чотириразовою чемпіонкою світу з марафону.

    В китайському Шаосіні після перемоги в короткому марафоні вона здобула перемогу в марафоні довгому, подолавши дистанцію 14,5 км за 1:19.30,84, повідомляє Федерація каное України.

    Китаянку Кайюн Сін, яка фінішувала другою, Людмила випередила більше, ніж на півтори хвилини. Бронза у Софії Кішбан з Угорщини.

    Відзначимо, що Людмила Бабак не знає поразок в марафонах з 2017-го року, коли виграла дві дистанції на чемпіонаті Європи та одну на чемпіонаті світу.

    Додамо, що раніше у Шаосіні чемпіоном світу серед молоді став ще один вихованець енергодарського тренера Сергія Снежка Денис Давидов. Денис став найкращим у змаганнях серед молоді, показавши на дистанції 22,1 км результат 1:55.16,0.

     Читайте також: Привабливі українські веслувальниці готуються до чемпіонату світу (фото)
    веслування веслування на байдарках і каное Людмила Бабак Денис Давидов Сергій Снежко
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