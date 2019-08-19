Привабливі українські веслувальниці готуються до чемпіонату світу (фото)



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Діана Серебрянська, Наталія Михайлова, Катерина Дудченко, Наталія Довгодько - попри свою величезну силову складову, академічне веслування не заважає дівчатам залишатися привабливими та жіночними Фото із соцмереж

Жіноча збірна України з академічного веслування ділиться життєрадісними фото з тренувань

На цьому тижні в австрійському Лінці могла грати команда київського «Динамо». Але оскільки підопічних Олександра Хацкевича в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів спіткала невдача, завтра, 20 серпня проти місцевого ЛАСКа гратимуть футболісти бельгійського «Брюґґе». А в Лінц поїдуть інші українські спортсмени.

25 серпня по 1 вересня в Лінці відбудеться чемпіонат світу з академічного веслування. В гарному настрої готується до змагань українська жіноча четвірка-розпашна без стернової.

Квартет, у складі якого олімпійська чемпіонка 2012 року Наталія Довгодько, яка повернулася у веслування після народження дитини, срібна призерка в одиночці торішнього чемпіонату Європи до 23 років Катерина Дудченко, учасниця чемпіонату світу Діана Серебрянська, майстер спорту України міжнародного класу Наталя Михайлова, відточує майстерність на базі що на Трухановому острові столиці. Дівчата готуються до світової першості у чудовому настрої, про що свідчать їх життєрадісні фото.

Зазначимо, що за історію незалежної України наші екіпажі вибороли 12 нагород чемпіонатів світу, зокрема два комплекти золота, шість срібла і чотири бронзи.