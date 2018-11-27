Українська команда вийшла у фінал Європейської аматорської баскетбольної ліги
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Розсилка
«Бродяги» перемогли на другому етапі аматорської Євроліги
У литовській Йонаві відбувся другий етап Європейської аматорської баскетбольної ліги EABL.
Його переможцем став столичний клуб «Бродяги», інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Про не випадковість успіху свідчить той факт, що у вересні на першому етапі EABL у польському Радомі підопічні Дениса Єльцова також стали найсильнішими.
Попередньо у чвертьфіналі «Бродяги» мали відіграти з дебютантом – білоруським клубом «Мінськ». Проте білоруси на турнір не приїхали і їх на другому етапі замінив литовський Vilniaus Krepsinis.
Не без проблем фаворити сезону обіграли клуб з Вільнюсу – 82:68.
У півфіналі та фіналі «Бродягам» також довелося грати лише з представниками Литви. В 1/2 фіналу було здобуто перемогу над каунаським ККL (79:66), а у фіналі – над JKML Rinktine (74:66).
Інший український клуб – «Пульсар», який виступав на турнірі під новою назвою «Торсус», – посів шосте місце. На першому етапі рівняни були п’ятими.
Таким чином, завдяки перемогам на двох етапах EABL київські «Бродяги» забезпечили собі місце у фінальному раунді сезону-2018/19.