Українська команда вийшли в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів з футболу



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«Житлобуд-1» виграв відбірну групу та кваліфікувався у плей-офф

Третя перемога поспіль у відбірній групі дозволила жіночій команді «Житлобуд-1» із Харкова виграти кваліфікаційний раунд і вийти до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Після перемог над мальтійською «Біркіркарою» (8:0) і валлійським «Кардіфф Мет» (5:2) харківському «Житлобуду-1» для здобуття першого місця у поєдинку з румунською «Олімпією» вистачило б і нічиєї.

Однак у матчі на харківському ОСК «Металіст» підопічні Валентини Котик явно вирішили не ризикувати. Зустріч пройшла за великої переваги українок.

У першому таймі харків'янкам вдалося спрямувати м'яч до сітки воріт суперниць лише раз. На 36-й хвилині Надія Куніна переграла свою візаві на правому фланзі та сильно низом пробила у дальній кут.

На початку другого тайму Дар'я Апанащенко обійшла трьох захисників «Олімпії» і влучно пробила. А згодом вона оформила дубль. Після подачі кутового Апанащенко вистрибнула вище за всіх у штрафному майданчику румунок.

Усе, на що спромігся супротивник, – це відіграти один м'яч за рахунок зусиль Крістіни Карп.

Склад «Житлобуду-1»: Шульга, Голиш, Петрик, Апанащенко, Утицьких, Ж. Саніна, Кочнєва (Мозольська, 74), Андрущак, Куніна, Шевчук, Вороніна.

Отже, тепер команда чекатиме на 17 серпня, коли жеребкування визначить суперника в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Матчі цієї стадії турніру заплановано на 12/13 та 22/23 вересня.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів цього сезону відбудеться у Будапешті на стадіоні «Ференцварош».