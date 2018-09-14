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    Українська команда здобула п'ять нагород на Кубку Європи з кікбоксингу WAKO

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    Українська команда здобула п'ять нагород на Кубку Європи з кікбоксингу WAKO

    Змагання приймала столиця Чехії

    У Празі (Чехія) відбувся Кубок Європи з кікбоксингу WAKO (К-1).

    У підсумку збірна України здобула п’ять нагород (два золота та три срібла), посівши четверту сходинку загальнокомандного заліку.

    Як повідомляє прес-служба Національної федерації кікбоксингу України WAKO, красиву перемогу у категорії до 91 кг здобув Роман Щербатюк.

    Чинний чемпіон світу провів бій з чеським спортсменом, не давши жодних шансів супернику. Як результат, все завершилося нокаутом та золотою медаллю.

    Друге золото до скарбнички збірної доклав Юрій Зубчук. Він відзначився у ваговій категорії 81 кг. У фінальному протистоянні українець здолав росіянина.

    Володимир Сметанін і Роман Головатюк стали володарями срібних відзнак.

    Сметанін посів другу сходинку у 71 кг, поступившись у підсумку господарю, а Головатюк у вазі понад 91 кг програв полякові.

    У змаганнях юніорів на п’єдестал пошани потрапила Анастасія Расевич. У фінальному двобої вагової категорії 55 кг українка поступилася представниці Чехії.

    кікбоксинг Кубок Європи Збірна України єдиноборства
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