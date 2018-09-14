Українська команда здобула п'ять нагород на Кубку Європи з кікбоксингу WAKO



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Змагання приймала столиця Чехії

У Празі (Чехія) відбувся Кубок Європи з кікбоксингу WAKO (К-1).

У підсумку збірна України здобула п’ять нагород (два золота та три срібла), посівши четверту сходинку загальнокомандного заліку.

Як повідомляє прес-служба Національної федерації кікбоксингу України WAKO, красиву перемогу у категорії до 91 кг здобув Роман Щербатюк.

Чинний чемпіон світу провів бій з чеським спортсменом, не давши жодних шансів супернику. Як результат, все завершилося нокаутом та золотою медаллю.

Друге золото до скарбнички збірної доклав Юрій Зубчук. Він відзначився у ваговій категорії 81 кг. У фінальному протистоянні українець здолав росіянина.

Володимир Сметанін і Роман Головатюк стали володарями срібних відзнак.

Сметанін посів другу сходинку у 71 кг, поступившись у підсумку господарю, а Головатюк у вазі понад 91 кг програв полякові.

У змаганнях юніорів на п’єдестал пошани потрапила Анастасія Расевич. У фінальному двобої вагової категорії 55 кг українка поступилася представниці Чехії.