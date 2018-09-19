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    Українська команда здобула срібло на турнірі з хокею на траві серед ветеранів у Білорусі

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    Фото ФХТУ - Українська команда здобула срібло на турнірі з хокею на траві серед ветеранів у Білорусі
    Фото ФХТУ

    Українки поступилися лише у фінальному протистоянні

    Традиційний (вже шостий) турнір з хокею на траві серед ветеранських команд зібрав у Мінську команди з Білорусі, Литви, Росії й України.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    У змаганнях взяли участь спортсмени вікової групи «35+».

    Матчі проводились на половині поля по 20 хвилин, склад команди – шість польових гравців і воротар.

    На груповому етапі сумчанки перемогли команди Санкт-Петербургу (5:1) і Мінську (3:0).

    У півфіналі українки обіграли команду Москви (2:1 за булітами), а у головному матчі турніру поступились «Ритму» з Гродно – 1:3.

    У складі команди України срібло здобули Анна Гученко, Олена Свістюр, Вікторія Козлова, Світлана Коломієць, Наталія Шутько, Світлана Арутюнова й Ірина Шалигіна.

    Білорусь українці хокей
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