Українська команда здобула срібло на турнірі з хокею на траві серед ветеранів у Білорусі



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Фото ФХТУ

Українки поступилися лише у фінальному протистоянні

Традиційний (вже шостий) турнір з хокею на траві серед ветеранських команд зібрав у Мінську команди з Білорусі, Литви, Росії й України.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

У змаганнях взяли участь спортсмени вікової групи «35+».

Матчі проводились на половині поля по 20 хвилин, склад команди – шість польових гравців і воротар.

На груповому етапі сумчанки перемогли команди Санкт-Петербургу (5:1) і Мінську (3:0).

У півфіналі українки обіграли команду Москви (2:1 за булітами), а у головному матчі турніру поступились «Ритму» з Гродно – 1:3.

У складі команди України срібло здобули Анна Гученко, Олена Свістюр, Вікторія Козлова, Світлана Коломієць, Наталія Шутько, Світлана Арутюнова й Ірина Шалигіна.