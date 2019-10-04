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    У фіналі за участю українки американка Мугаммад встановила світовий рекорд на 400-метрівці з бар’єрами

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    У фіналі за участю українки американка Мугаммад встановила світовий рекорд на 400-метрівці з бар’єрами
    IAAF (c) Getty Images

    Попереднє досягнення протрималося всього два місяці

    Американка Далайла Мугуммад встановила світовий рекорд у бігу на 400 метрів з бар’єрами на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який триває в столиці Катару Досі.

    Щойно у фіналі Мугаммад виграла золото з результатом 52,16 секунди, на чотири сотих покращивши своє ж досягнення, встановлене зовсім нещодавно, 28 липня.

    Срібло, пробігши з персональним рекордом 52,23 секунди, здобула інша представниця США Сідні Маклафлін. Бронзу виборола Рашелл Клейтон із Ямайки, яка теж показала найкращий результат у кар’єрі – 53,74.

    Українка Анна Рижикова пробігла з тим же часом, що й у півфіналі – 54,45 сек. Це дало змогу Анні випередити канадійку Сейдж Вотсон і стати сьомою.

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    чемпіонат світу легка атлетика рекорд Анна Рижикова Далайла Мугаммад Сейдж Вотсон Сідні Маклафлін Рашелл Клейтон
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