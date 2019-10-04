«Рижикова буде в п’ятірці» - призерка Євро-2009 про основний фінал дня легкоатлетичному на чемпіонаті світу

Анна Рижикова здатна поборотися за медаль чемпіонату світу IAAF

Сьогодні українські сподівання пов’язані з 400-метрівкою з бар’єрами

До завершення чемпіонату світу з легкої атлетики, який триває у Досі (Катар), залишилося три дні. Наразі в медальному заліку, маючи вісім золотих, вісім срібних і дві бронзових нагороди, лідирують американці. Збірна Китаю, яка має по три медалі різних ґатунків, відстає дуже суттєво. Україна входить у когорту 35-ти країн, які точно повернуться додому не з порожніми руками. У нашої команди є срібло, здобуте у стрибках у висоту 18-річною Ярославою Магучих.

Сьогодні, 4 жовтня, наша команда може поповнити доробок. Сподівання пов’язуємо із бронзовою призеркою Олімпіади-2012 в естафеті 4х400 метрів, дворазовою чемпіонкою цьогорічних Європейських ігор Анною Рижиковою, котра побіжить у фіналі коронної дистанції 400 метрів з бар’єрами.

Своїми очікуваннями від виступу Анни з «Главкомом» поділилася Анастасія Рабченюк, яка вигравала у цій дисципліні срібло чемпіонату Європи-2009, а на Олімпіаді-2008 у Пекіні була четвертою.

На чемпіонаті світу-2011 Анастасія Рабченюк посіла п'яте місце

- Дуже сильний фінал, дівчата приблизно рівні, - каже Анастасія. – Звісно, є фаворитки і за них говорять їхні результати в цьому сезоні. Але знаю Аню. Вона боєць і буде просто вигризати місце до кожного міліметра. Звичайно, сподіваюся на краще, бо може відбутися все, що завгодно. Це бар’єри, хтось може впасти. Хоча на це розраховувати ніколи не треба. Варто викладатися по максимуму. Тому спрогнозую, що Рижикова буде у п’ятірці. Дивилася забіги, півфінали чемпіонату світу. В них Аня дивилася доволі непогано. Тепер усе залежить від того, як вона відновилася. З характером Рижикової все у неї має вийти.

У півфіналі Аня пробігла з часом, близьким до особистого рекорду – 54,45 секунди. Можу судити зі своєї кар’єри, що фінал мотивує ще більше. Тому хотілося б, щоб сьогодні Рижикова пробігла з персональним рекордом. Раз Аня вийшла у фінал і знаходиться в хорошій формі, якщо її нічого не турбує (а вона сказала, що саме так і є), то логічно, що так і буде. Але, звичайно, я не її особистий тренер, щоб давати такі прогнози.

Для Рижикової цей сезон дуже важкий. Аня почала стартувати ще з травня й відповідно змагальний період у неї вийшов дуже довгим. Рижикова займала призові місця в «Діамантовій лізі», не обходилося також і без спадів. Але в Ані доволі кваліфікований тренер Володимир Кравченко. У нього є досвід підведення спортсменок до основних стартів. Сподіваюся, вони все зробили правильно.

А фаворитками, звісно, є американки. Найперше Далайла Мугаммад, яка у липні побила світовий рекорд (він рівняється 52,20 секунди – авт.). Дуже сильні ще одні дві інших представниці США Сідні Маклафлін і Ешлі Спенсер. Але ж американки дуже нестабільні. Вони можуть встановити світовий рекорд, а через місяць приїхати на основний старт і пробігти на секунду-півтори гірше, або взагалі впасти на бар’єрі. Таке траплялося неодноразово. А взагалі, повторюся, забіг дуже рівний і я не здивуюся перемозі жодної з дівчат. Взяти канадійку Сейдж Вотсон – не бігала, не бігала, а зараз пробігла, вийшла у фінал. Швейцарка Лі Спрюнґер була травмована, не бігала весь сезон, а в Досі стартувала і показала свої звичні секунди. Можна очікувати високих результатів від чешки Зузани Гейнової, котра раніше двічі вигравала чемпіонати світу, була призеркою Олімпійських ігор. Боротьба буде дуже цікавою.

Розклад восьмого змагального дня, 4 жовтня

Трансляція доступна за цим посиланням

20:05 – біг 1500 м, півфінал; чоловіки

20:15 – стрибки у висоту, фінал; чоловіки

20:40 – естафета 4х100 м, кваліфікація; жінки

21:00 – метання диску, фінал; жінки

21:05 – естафета 4х100 м, кваліфікація; чоловіки

21:30 – біг 400 м з бар’єрами, фінал; жінки (Анна Рижикова)

21:45 – біг 3000 м з перешкодами, фінал; чоловіки

22:20 – біг 400 м, фінал; чоловіки

23:30 – спортивна ходьба 20 км, фінал; чоловіки (Віктор Шумик, Іван Лосєв)

Іван Вербицький, «Главком»



