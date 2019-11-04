Українська рекордсменка Магучих претендує на престижну міжнародну нагороду



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Ярослава Магучих Твіттер

Наша легкоатлетка ввійшла в п’ятірку фіналістів номінації «Висхідна зірка»

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих ввійшла в п’ятірку фіналістів номінації «Висхідна зірка» 2019 року.

Суперницями Магучих будуть -рекордсменка світу серед юніорок з бігу на 100 метрів з бар'єрами (12,71 с) Брітані Андерсон з Ямайки; лідер світового юніорського сезону в бігу на 1500 метрів (4.02,97), бронзова медалістка Африканських ігор, півфіналістка чемпіонату світу Лемле Хайле з Ефіопії; володарка найкращого результату світу серед юніорок зі спортивної ходьби на 20 км (1:25.29), лідер юніорського світового сезону і рекордсменка Південної Америки серед юніорок зі спортивної ходьби на 10 км (43.04) Гленда Морейон з Еквадору; рекордсменка світу серед юніорок з бігу на 100 метрів (10,75) і 200 метрів (22,17), чемпіонка NCAA в бігу на 100 метрів Шакаррі Річардсон з США.

Ярослава Магучих виборола срібну нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту (2,04), встановивши юніорський рекорд світу.

Магучих перемогла в номінації «Висхідна зірка» серед європейських спортсменів та отримала нагороду Петра Нуровськи як найкраща юна спортсменка.

Переможця світової номінації назвуть 23 листопада на церемонії World Athletics Awards у Монако.