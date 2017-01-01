Українська шахістка виграла срібло на міжнародному турнірі в ОАЕ
- Вчора, 16:32
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У заключному турі Москалець білими фігурами зіграла внічию з іменитим гросмейстером з Польщі Монікою Сочко
Міжнародний майстер з Дніпра Світлана Москалець зупинилася за крок від золота на жіночому міжнародному шаховому турнірі в Шарджі (Об'єднані Арабські Емірати).
Українка посіла друге місце, набравши 7,5 очка з 9-ти можливи.
У заключному турі Москалець білими фігурами зіграла внічию з іменитим гросмейстером з Польщі Монікою Сочко, яка випередила Світлану за додатковими показниками.
На пів-очка відстали полька Карина Щепковська, Анна Зозуля, яка представляє Бельгію, і Марія Геворгян з Вірменії.
Загалом в турнірі взяли участь 94 шахістки з 21 країни.
Джерело: Укрінформ