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    Українська шахістка виграла срібло на міжнародному турнірі в ОАЕ

    У заключному турі Москалець білими фігурами зіграла внічию з іменитим гросмейстером з Польщі Монікою Сочко
    Міжнародний майстер з Дніпра Світлана Москалець зупинилася за крок від золота на жіночому міжнародному шаховому турнірі в Шарджі (Об'єднані Арабські Емірати). Українка посіла друге місце, набравши 7,5 очка з 9-ти можливи. У заключному турі Москалець білими фігурами зіграла внічию з іменитим гросмейстером з Польщі Монікою Сочко, яка випередила
    • Вчора, 16:32
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    У заключному турі Москалець білими фігурами зіграла внічию з іменитим гросмейстером з Польщі Монікою Сочко

    Міжнародний майстер з Дніпра Світлана Москалець зупинилася за крок від золота на жіночому міжнародному шаховому турнірі в Шарджі (Об'єднані Арабські Емірати).

    Українка посіла друге місце, набравши 7,5 очка з 9-ти можливи.

    У заключному турі Москалець білими фігурами зіграла внічию з іменитим гросмейстером з Польщі Монікою Сочко, яка випередила Світлану за додатковими показниками.

    На пів-очка відстали полька Карина Щепковська, Анна Зозуля, яка представляє Бельгію, і Марія Геворгян з Вірменії.

    Загалом в турнірі взяли участь 94 шахістки з 21 країни.

    Джерело: Укрінформ

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