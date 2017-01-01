Українська шахістка виграла срібло на міжнародному турнірі в ОАЕ

У заключному турі Москалець білими фігурами зіграла внічию з іменитим гросмейстером з Польщі Монікою Сочко

Міжнародний майстер з Дніпра Світлана Москалець зупинилася за крок від золота на жіночому міжнародному шаховому турнірі в Шарджі (Об'єднані Арабські Емірати). Українка посіла друге місце, набравши 7,5 очка з 9-ти можливи. У заключному турі Москалець білими фігурами зіграла внічию з іменитим гросмейстером з Польщі Монікою Сочко, яка випередила