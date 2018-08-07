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    Українська синхроністка Яхно завоювала свою сьому медаль чемпіонату Європи-2018

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    Єлизавета Яхно - Українська синхроністка Яхно завоювала свою сьому медаль чемпіонату Європи-2018
    Єлизавета Яхно

    Українка стала третьою в одиночній вільній програмі

    Українська синхроністка Єлизавета Яхно завоювала свою сьому медаль чемпіонату Європи-2018, який проходить в Глазго.

    В одиночній вільній програмі українка показала результат 92.1333 (27.7000 виконання, 36.9333 враження і 27.5000 складність).

    Яхно вперше опустилася нижче другого місця на чемпіонаті Європи в Глазго, поступившись 0,667 бала італійці Лінді Черруті і 2.8000 очка росіянці Світлані Колесніченко.

    Таким чином, в 20 років Яхно є трикратним призером Європейських ігор, чотирикратним призером чемпіонату світу і семикратним призером чемпіонату Європи.

    Зазначимо, що цим виступом завершилася змагальна програма в синхронному плаванні на чемпіонаті Європи.

    Нагадаємо, українські синхроністки завоювали лише одне золото в Глазго.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи водні види спорту
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