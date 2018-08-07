Українська синхроністка Яхно завоювала свою сьому медаль чемпіонату Європи-2018
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Українка стала третьою в одиночній вільній програмі
Українська синхроністка Єлизавета Яхно завоювала свою сьому медаль чемпіонату Європи-2018, який проходить в Глазго.
В одиночній вільній програмі українка показала результат 92.1333 (27.7000 виконання, 36.9333 враження і 27.5000 складність).
Яхно вперше опустилася нижче другого місця на чемпіонаті Європи в Глазго, поступившись 0,667 бала італійці Лінді Черруті і 2.8000 очка росіянці Світлані Колесніченко.
Таким чином, в 20 років Яхно є трикратним призером Європейських ігор, чотирикратним призером чемпіонату світу і семикратним призером чемпіонату Європи.
Зазначимо, що цим виступом завершилася змагальна програма в синхронному плаванні на чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, українські синхроністки завоювали лише одне золото в Глазго.
Джерело: xsport.ua