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    Українська стрибунка у висоту пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики

    Окунєва погано провела сезон через хворобу
    Українка Оксана Окунєва через хворобу пропустила чемпіонат України і не виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Одна з кращих стрибунів у висоту Окунєва вже давно оформила норматив для потрапляння на чемпіонат світу в Бірмінгемі, однак не поїде
    • Сьогодні, 12:21
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    Оксана Окунєва. Фото: Getty Images
    Оксана Окунєва. Фото: Getty Images

    Окунєва погано провела сезон через хворобу

    Українка Оксана Окунєва через хворобу пропустила чемпіонат України і не виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Одна з кращих стрибунів у висоту Окунєва вже давно оформила норматив для потрапляння на чемпіонат світу в Бірмінгемі, однак не поїде туди.

    Окунєва погано провела сезон через хворобу, змушена була пропустити чемпіонат України в Сумах і не зможе повернутися до світової першості, яка пройде 1-4 березня в англійському Бірмінгемі.

    Таким чином, в секторі для стрибків у висоту залишається тільки одна українка Юлія Левченко, та й взагалі загальний список учасників чемпіонату світу скоротився до семи чоловік. Крім Левченко це Христина Стуй (60 м), Ольга Бибик (400 м), Ольга Ляхова, Анастасія Ткачук (обидві - 800 м), Анна Плотіцина (60 м з / б), Ольга Голодна (ядро).

    чемпіонат світу Юлія Левченко Анастасія Ткачук чемпіонат України Оксана Окунєва норматив
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