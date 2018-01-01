Українська стрибунка у висоту пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики

Окунєва погано провела сезон через хворобу

Українка Оксана Окунєва через хворобу пропустила чемпіонат України і не виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Одна з кращих стрибунів у висоту Окунєва вже давно оформила норматив для потрапляння на чемпіонат світу в Бірмінгемі, однак не поїде



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Оксана Окунєва. Фото: Getty Images

Окунєва погано провела сезон через хворобу

Українка Оксана Окунєва через хворобу пропустила чемпіонат України і не виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Одна з кращих стрибунів у висоту Окунєва вже давно оформила норматив для потрапляння на чемпіонат світу в Бірмінгемі, однак не поїде туди.

Окунєва погано провела сезон через хворобу, змушена була пропустити чемпіонат України в Сумах і не зможе повернутися до світової першості, яка пройде 1-4 березня в англійському Бірмінгемі.

Таким чином, в секторі для стрибків у висоту залишається тільки одна українка Юлія Левченко, та й взагалі загальний список учасників чемпіонату світу скоротився до семи чоловік. Крім Левченко це Христина Стуй (60 м), Ольга Бибик (400 м), Ольга Ляхова, Анастасія Ткачук (обидві - 800 м), Анна Плотіцина (60 м з / б), Ольга Голодна (ядро).