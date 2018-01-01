Українська стрибунка у висоту пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики
- Сьогодні, 12:21
-
Розсилка
Окунєва погано провела сезон через хворобу
Українка Оксана Окунєва через хворобу пропустила чемпіонат України і не виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Одна з кращих стрибунів у висоту Окунєва вже давно оформила норматив для потрапляння на чемпіонат світу в Бірмінгемі, однак не поїде туди.
Окунєва погано провела сезон через хворобу, змушена була пропустити чемпіонат України в Сумах і не зможе повернутися до світової першості, яка пройде 1-4 березня в англійському Бірмінгемі.
Таким чином, в секторі для стрибків у висоту залишається тільки одна українка Юлія Левченко, та й взагалі загальний список учасників чемпіонату світу скоротився до семи чоловік. Крім Левченко це Христина Стуй (60 м), Ольга Бибик (400 м), Ольга Ляхова, Анастасія Ткачук (обидві - 800 м), Анна Плотіцина (60 м з / б), Ольга Голодна (ядро).