Українська тенісистка Ангеліна Калініна отримала нового тренера

Володимир Платенік став новим наставником української спортсменки

20-річна українка продовжить виступи під керівництвом досвідченого словацького тренера Володимира Платеніка. Наприкінці вересня 2017 року Платенік завершив трирічну співпрацю з росіянкою Дар’єю Касаткіною, яка цей сезон закінчує на 24-му рядку у рейтингу WTA. За свою тренерську кар'єру колишній тенісист також працював з Домінікою



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Володимир Платенік став новим наставником української спортсменки

20-річна українка продовжить виступи під керівництвом досвідченого словацького тренера Володимира Платеніка.

Наприкінці вересня 2017 року Платенік завершив трирічну співпрацю з росіянкою Дар’єю Касаткіною, яка цей сезон закінчує на 24-му рядку у рейтингу WTA.

За свою тренерську кар'єру колишній тенісист також працював з Домінікою Цибулковою, Надією Петровою, Яніною Вікмайєр та іншими.

«У мене були пропозиції про співпрацю з тенісистками топ-10, але я зупинив свій вибір на Калініній. Я б хотів попрацювати з більш незалежним гравцем, який дивиться у майбутнє, але поки не дістався до вершини», - сказав Платенік.

«Вона – молода, немає якогось зовнішнього тиску, що мені підходить. Серед юніорів Калініна показувала відмінні результати, але, на жаль, була травмована. Два роки тому вона перенесла операцію на плечі. Думаю, найближчий рік чи півтора ми відмінно попрацюємо з командою у Трнаві та зможемо потрапити, як мінімум, у топ-сотню. А далі – подивимося», - додав він.

«Я дуже щаслива, що Володимир став моїм новим наставником, - зізналася українка. - Він запросив мене у тенісний клуб у Словаччині, тому що він працює тут головним тренером. Для мене Трнава – це ідеальний варіант, оскільки тут у мене є все для підготовки. Хочу бувати тут якомога частіше, адже звідси мені також простіше добиратися до інших турнірів».

Свій сезон у січні Калініна відкриє на турнірах ITF у США, куди відправиться вже з новим тренером. Найкращий результат Ангеліни у рейтингу WTA – 148-е місце. Зараз українку від повторення її особистого рекорду відділяє 10 рядків.

Джерело: btu.org.ua