Українська тенісистка Чернишова завершила сезон перемогою на 15-тисячнику у Туреччині

Марина виграла п'ятий титул ITF у кар'єрі

У вирішальному матчі турніру 18-річна українка, «посіяна» під третім номером, впоралася з тенісисткою з кваліфікації, що представляє Росію, 21-річною Аліною Силич. Рахунок зустрічі – 6:0, 6:7(10), 6:1. У стартовому сеті Чернишова програла суперниці лише шість розіграшів, але у другій партії учасниці зустрічі вели рівну боротьбу.



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Марина Чернишова

Марина виграла п'ятий титул ITF у кар'єрі

У вирішальному матчі турніру 18-річна українка, «посіяна» під третім номером, впоралася з тенісисткою з кваліфікації, що представляє Росію, 21-річною Аліною Силич.

Рахунок зустрічі – 6:0, 6:7(10), 6:1.

У стартовому сеті Чернишова програла суперниці лише шість розіграшів, але у другій партії учасниці зустрічі вели рівну боротьбу.

У шостому геймі Марині вдалося перервати серію з п'яти брейків і повести 4:2, але Силич зрівняла рахунок. Через чотири гейми, перед початком тай-брейка, гра була припинена через дощ.

Матч відновився тільки через три з половиною години, й ініціативу на тай-брейку захопила росіянка, яка повела 4:2. Чернишова виграла чотири з п'яти наступних розіграшів, але потім не змогла реалізувати два матчболи.

У вирішальній партії харків'янка тричі взяла подачу представниці Росії та тільки раз дозволила суперниці зробити брейк.

Титул в Антальї став для українки вже п'ятим у цьому році та третім на турецьких кортах. Два інші титули Марина виграла на турнірах у Сербії й Україні.

За перемогу на турнірі Чернишова заробила 12 рейтингових очок і $ 2 352 призових.

Джерело: btu.org.ua