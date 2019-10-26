Українська тенісистка Кіченок вдруге поспіль вийшла у фінал турніру в Китаї



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Андрея Клепач і Людмила Кіченок посперечаються за титул у неділю Великий теніс України

Тільки на цей раз Людмила грає не з сестрою

Українка Людмила Кіченок у парі зі словенкою Андреєю Клепач вийшли у фінал турніру Hengqin Life WTA Elite Trophy (покриття – хард, призовий фонд - $2 419 844) у китайському Чжухаї.

Сьогодні, 26 жовтня, Людмила і Андрея перемогли сіяних п’ятими китаянок Цзян Сіньюй і Тан Цяньгуей – 2:6,6:4, 10:6.

Це вже друга перемога українсько-словенської пари на груповому етапі. Вони оформили путівку в фінал, який відбудеться в неділю.

Додамо, що торік Людмила Кіченок здобула парний титул у Чжухаї разом із сестрою Надією.

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