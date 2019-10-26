  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська тенісистка Кіченок вдруге поспіль вийшла у фінал турніру в Китаї

    • Розсилка
    Андрея Клепач і Людмила Кіченок посперечаються за титул у неділю - Українська тенісистка Кіченок вдруге поспіль вийшла у фінал турніру в Китаї
    Андрея Клепач і Людмила Кіченок посперечаються за титул у неділю
    Великий теніс України

    Тільки на цей раз Людмила грає не з сестрою

    Українка Людмила Кіченок у парі зі словенкою Андреєю Клепач вийшли у фінал турніру Hengqin Life WTA Elite Trophy (покриття – хард, призовий фонд - $2 419 844) у китайському Чжухаї.

    Сьогодні, 26 жовтня, Людмила і Андрея перемогли сіяних п’ятими китаянок Цзян Сіньюй і Тан Цяньгуей – 2:6,6:4, 10:6.

    Це вже друга перемога українсько-словенської пари на груповому етапі. Вони оформили путівку в фінал, який відбудеться в неділю.

    Додамо, що торік Людмила Кіченок здобула парний титул у Чжухаї разом із сестрою Надією.

     Читайте також: Українська тенісистка вийшла у півфінал турніру в Далласі
    теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок Андрея Клепач
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ