Українська тенісистка вийшла у півфінал турніру в Далласі
Ангеліна Калініна віддала у чвертьфіналі лише чотири гейми
Великий теніс України
Це буде перший півфінал для Ангеліни Калініної з червня
Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла в півфінал турніру ITF W25 у Далласі (США).
У чвертьфінальному матчі посіяна під першим номером Ангеліна за годину перемогла представницю Австралії Олівія Тжандрамулію – 6:1, 6:3.
По ходу зустрічі Калініна допустила шість подвійних помилок, реалізувала шість з восьми брейк-пойнтів і втратила два гейми на власній подачі.
Це буде перший півфінал для Ангеліни з червня, коли вона виграла титул на 25-тисячнику в Пршерові.
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