Українська тенісистка вийшла у півфінал турніру в Далласі



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Ангеліна Калініна віддала у чвертьфіналі лише чотири гейми Великий теніс України

Це буде перший півфінал для Ангеліни Калініної з червня

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла в півфінал турніру ITF W25 у Далласі (США).

У чвертьфінальному матчі посіяна під першим номером Ангеліна за годину перемогла представницю Австралії Олівія Тжандрамулію – 6:1, 6:3.

По ходу зустрічі Калініна допустила шість подвійних помилок, реалізувала шість з восьми брейк-пойнтів і втратила два гейми на власній подачі.

Це буде перший півфінал для Ангеліни з червня, коли вона виграла титул на 25-тисячнику в Пршерові.

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