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    Українська тенісистка вийшла у півфінал турніру в Далласі

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    Ангеліна Калініна віддала у чвертьфіналі лише чотири гейми - Українська тенісистка вийшла у півфінал турніру в Далласі
    Ангеліна Калініна віддала у чвертьфіналі лише чотири гейми
    Великий теніс України

    Це буде перший півфінал для Ангеліни Калініної з червня

    Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла в півфінал турніру ITF W25 у Далласі (США).

    У чвертьфінальному матчі посіяна під першим номером Ангеліна за годину перемогла представницю Австралії Олівія Тжандрамулію – 6:1, 6:3.

    По ходу зустрічі Калініна допустила шість подвійних помилок, реалізувала шість з восьми брейк-пойнтів і втратила два гейми на власній подачі.

    Це буде перший півфінал для Ангеліни з червня, коли вона виграла титул на 25-тисячнику в Пршерові. 

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    теніс Ангеліна Калініна Олівія Тжандрамулія
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