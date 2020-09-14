Домінік Тім у драматичному фіналі виграв титул чемпіона US Open



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Домінік Тім скористався помилкою Новака Джоковіча Світлина - USOpen.com

Впродовж усього вирішального матчу попереду був Александр Звєрєв

Третя ракетка світу Домінік Тім з Австрії виграв перший у кар’єрі титул Grand Slam.

У ночі з неділі на понеділок за київським часом він переміг у фіналі Відкритого чемпіонату США сьомого тенісиста світу Александра Зверєва з Німеччини – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6).

Цікаво, що німець був попереду і, здавалося б, за крок від перемоги в матчі, який тривав чотири години і п’ять хвилин. Він виграв перших два сети, подавав на матч за рахунку 5:3 у п’ятому, розпочав з міні-брейка і вів 2:0 на тай-брейку вирішальної партії. Але поступився.

На шляху до фіналу Тім переміг іспанця Хайме Мунара, індійця Суміта Наґала, хорвата Маріна Чіліча, канадійця Фелікса Оже-Альяссіма, австралійця Алекса де Міньора і росіянина Даніїла Медведєва.

Раніше 27-річний Домінік Тім виграв 17 турнірів ATP. Найкращими його виступами на Grand Slam були два поспіль фінали Roland Garros у 2018-му і 2019 роках, а також цьогорічний фінал Australian Open, де він незмінно поступався.

Нагадаємо, що фаворитом цьогорічного US Open був серб Новак Джоковіч, однак він у поєдинку 1/8 фіналу проти іспанця Пабло Карреньо-Бусти влучив м’ячем у неігровій ситуації в шию судді і був дискваліфікований.

Нагадаємо, що жіночий US Open вдруге в кар’єрі виграла японка Наомі Осака.

У чоловічому парному розряді тріумфували хорват Мате Павіч та бразилець Бруно Соареш, які перемогли у фіналі нідерландсько-хорватську пару Веслі Колгоф/Нікола Мектіч. Серед жіночих дуетів найсильнішими виявилися німкеня Лаура Зіґемунд і росіянка Вєра Звонарьова, які перемогли у фіналі американку Ніколь Мелічар та китаянку Сюй Іфань.