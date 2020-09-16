Українка Ястремська перемогла одну з найталановитіших тенісисток світу



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Даяна Ястремська у Римі видала дві важкі перемоги над сильними суперницями поспіль Світлина - Федерація тенісу України

Протистояння тривало понад дві години

29-та ракетка світу, українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло турніру Internazionali BNL d’Italia із серії Premier 5 у Римі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $2 098 290).

В 1/16 фіналу Даяна перемогла 27-му наразі тенісистку світу, 19-річну американку Аманду Анісімову, яку називають однією з найобдарованіших тенісисток світу – 4:6, 7:6(3), 6:4.

Протистояння тривало 2 години і 18 хвилин.

У першому колі Ястремська теж у трьох сетах здолала ще одну топову суперницю – італійку Камілу Джорджі.

Тепер в 1/8 фіналу Даяна зустрінеться з екс-першою ракеткою світу, а нині другим номером світового рейтингу Сімонною Халеп з Румунії, яка сьогодні перемогла у двох сетах італійку Джасмін Паоліні. То буде перше очне побачення майбутніх суперниць у кар’єрі.

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