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    Українка Ястремська перемогла одну з найталановитіших тенісисток світу

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    Даяна Ястремська у Римі видала дві важкі перемоги над сильними суперницями поспіль - Українка Ястремська перемогла одну з найталановитіших тенісисток світу
    Даяна Ястремська у Римі видала дві важкі перемоги над сильними суперницями поспіль
    Світлина - Федерація тенісу України

    Протистояння тривало понад дві години

    29-та ракетка світу, українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у третє коло турніру Internazionali BNL d’Italia із серії Premier 5 у Римі (покриття – ґрунт, призовий фонд - $2 098 290).

    В 1/16 фіналу Даяна перемогла 27-му наразі тенісистку світу, 19-річну американку Аманду Анісімову, яку називають однією з найобдарованіших тенісисток світу – 4:6, 7:6(3), 6:4.

    Протистояння тривало 2 години і 18 хвилин.

    У першому колі Ястремська теж у трьох сетах здолала ще одну топову суперницю – італійку Камілу Джорджі.

    Тепер в 1/8 фіналу Даяна зустрінеться з екс-першою ракеткою світу, а нині другим номером світового рейтингу Сімонною Халеп з Румунії, яка сьогодні перемогла у двох сетах італійку Джасмін Паоліні. То буде перше очне побачення майбутніх суперниць у кар’єрі.

     Читайте також: Даяна Ястремська перемогла чинну чемпіонку Australian Open
    теніс Даяна Ястремська Сімона Халеп Каміла Джорджі Аманда Анісімова Джасмін Паоліні
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