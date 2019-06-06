Українська тенісистка вийшла у чвертьфінал турніру в Польщі
Ангеліна Калініна підійметься в рейтингу мінімум на сім позицій
US Open
Ангеліна Калініна може зустрітися зі співвітчизницею
151-ша ракетка світу Ангеліна Калініна з України вийшла у чвертьфінал турніру із серії ITF у польській Торуні.
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В 1/8 фіналу наша тенісистка перемогла бразилійку Кароліну Альвес (WTA №343) – 6:3, 6:2.
Матч тривав годину і 18 хвилин.
У чвертьфіналі Ангеліна може зустрітися з іншою представницею України Мартою Костюк. То в разі, якщо 16-річна киянка у матчі, який триває у ці хвилини, переграє Паулу Ормаечеа з Аргентини.
Так чи інакше, завдяки виходу в чвертьфінал турніру Торуні Калініна з наступного тижня підійметься в рейтингу мінімум на сім позицій, у район 144-го місця.