Українська тенісистка вийшла у чвертьфінал турніру в Польщі



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Ангеліна Калініна підійметься в рейтингу мінімум на сім позицій US Open

Ангеліна Калініна може зустрітися зі співвітчизницею

151-ша ракетка світу Ангеліна Калініна з України вийшла у чвертьфінал турніру із серії ITF у польській Торуні.

В 1/8 фіналу наша тенісистка перемогла бразилійку Кароліну Альвес (WTA №343) – 6:3, 6:2.

Матч тривав годину і 18 хвилин.

У чвертьфіналі Ангеліна може зустрітися з іншою представницею України Мартою Костюк. То в разі, якщо 16-річна киянка у матчі, який триває у ці хвилини, переграє Паулу Ормаечеа з Аргентини.

Так чи інакше, завдяки виходу в чвертьфінал турніру Торуні Калініна з наступного тижня підійметься в рейтингу мінімум на сім позицій, у район 144-го місця.

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