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    Українська велосипедистка здобула свою другу нагороду на чемпіонаті Європи

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    Олена Старикова вже чотириразова призерка чемпіонатів континенту - Українська велосипедистка здобула свою другу нагороду на чемпіонаті Європи
    Олена Старикова вже чотириразова призерка чемпіонатів континенту
    Федерація велоспорту України

    Олена Старикова успішно виступає в Апелдорні

    Українська велосипедистка Олена Старикова здобула свою другу нагороду на чемпіонаті Європи з велотреку, який триває в нідерландському Апелдорні.

    Сьогодні, 20 жовтня, 23-річна українка виграла бронзу в тріалі. Вона поступилася тільки двом росіянкам – Анастасії Войновій, яка на цьому Євро здобула вже третє золото, а загалом стала 11-разовою чемпіонкою континенту і Дарії Шмельовій.

    Раніше в Апелдорні Старикова стала срібною призеркою в спринті.

    Зауважимо, що раніше Старикова ще двічі здобувала на чемпіонатах Європи срібло. Також цьогоріч вона була другою в гіті на чемпіонаті світу і на Європейських іграх.

    чемпіонат Європи велотрек велоспорт Олена Старикова Дарія Шмельова Анастасія Войнова
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