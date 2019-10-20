Українська велосипедистка здобула свою другу нагороду на чемпіонаті Європи



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Олена Старикова вже чотириразова призерка чемпіонатів континенту Федерація велоспорту України

Олена Старикова успішно виступає в Апелдорні

Українська велосипедистка Олена Старикова здобула свою другу нагороду на чемпіонаті Європи з велотреку, який триває в нідерландському Апелдорні.

Сьогодні, 20 жовтня, 23-річна українка виграла бронзу в тріалі. Вона поступилася тільки двом росіянкам – Анастасії Войновій, яка на цьому Євро здобула вже третє золото, а загалом стала 11-разовою чемпіонкою континенту і Дарії Шмельовій.

Раніше в Апелдорні Старикова стала срібною призеркою в спринті.

Зауважимо, що раніше Старикова ще двічі здобувала на чемпіонатах Європи срібло. Також цьогоріч вона була другою в гіті на чемпіонаті світу і на Європейських іграх.