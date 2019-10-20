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    Дві українки здобули нагороди на чемпіонаті Європи з велотреку

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    Олена Старикова - триразова срібна призерка чемпіонатів Європи - Дві українки здобули нагороди на чемпіонаті Європи з велотреку
    Олена Старикова - триразова срібна призерка чемпіонатів Європи
    НОК України

    Олена Старикова і Ганна Соловей довели свій клас

    У стартових три дні чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди) українці здобули дві нагороди. Срібло на рахунку Олени Старикової, бронзу здобула Ганна Соловей.

    23-річна Старикова повторила своє торішнє досягнення на континентальній першості стала срібною призеркою в спринті. В фіналі наша гонщиця поступилася чотириразовій чемпіонці світу і вже десятиразовій чемпіонці Європи Анастасії Войновій з РФ. Бронза у Лі Софі Фрідріх з Німеччини.

    Зауважимо, що загалом Старикова вже тричі здобувала на чемпіонатах Європи срібло. Також цьогоріч вона була другою в гіті на чемпіонаті світу і на Європейських іграх.

    Ще одну медаль – бронзову – в груповій гонці виборола Ганна Соловей. Велогонщиця отримала 38 очок (20 за коло переваги і 18 на проміжних фінішах), поступившись лише італійці Марії Джулії Конфалоньєрі (46) та білорусці Тетяні Шараковій (44).

    27-річна Ганна Соловей прославилася безкомпромісною боротьбою з системою влітку цього року. То коли вона після перемоги в гонці за очками на Європейських іграх у Мінську поставила на місце президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка. Конфлікт завершився відставкою чиновника.

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    чемпіонат Європи велогонщиця Ганна Соловей велотрек велоспорт Олена Старикова Анастасія Войнова Марія Джулія Конфалоньєрі
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