Українська юнацька пара стала третьою на змаганнях з фігурного катання в Естонії



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Дар’я Попова та Володимир Бєліков Фото: УФФКК

А от Дар’я Попова та Володимир Бєліков до п'єдесталу не дотягнулися

Дует Дар’я Попова - Володимир Бєліков посів п’яте місце у спортивних танцях на льоду на міжнародному турнірі Tallinn Trophy, який триває у столиці Естонії.

Сума балів, набрана фігуристами за дві програми, склала 154.42, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

У ритмічному танці українській парі не вдалося уникнути помилок, і вона завершила виступ на шостому місці з результатом 59.01.

У довільній програмі учні Галини Чурілової та Мар’яни Козлової набрали 95.41 балів, піднявшись на одну позицію вище.

Переможцями турніру став американський дует Крістіна Каррейра - Ентоні Пономаренко (180.22).

Міжнародний турнір Tallinn Trophy для категорії «сеньйори» є дев’ятим, передостаннім етапом серії ISU «Челленджер».

Заключний етап відбудеться 5-8 грудня у Загребі (Хорватія).

У столиці Естонії за призи Tallinn Trophy змагалися також представники інших вікових груп.

Українці були представлені двома танцювальними парами в категорії Intermediate Novice.

Один з дуетів – Ліка Бондар - Артем Коваль – за результатами трьох виступів піднявся на третю сходинку п’єдесталу (57.89). Успішно виступили також Віолетта Пахомова - Олексій Щуров, які посіли четверте місце (55.84).