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    Українська юнацька пара стала третьою на змаганнях з фігурного катання в Естонії

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    Дар&rsquo;я Попова та Володимир Бєліков - Українська юнацька пара стала третьою на змаганнях з фігурного катання в Естонії
    Дар’я Попова та Володимир Бєліков
    Фото: УФФКК

    А от Дар’я Попова та Володимир Бєліков до п'єдесталу не дотягнулися

    Дует Дар’я Попова - Володимир Бєліков посів п’яте місце у спортивних танцях на льоду на міжнародному турнірі Tallinn Trophy, який триває у столиці Естонії.

    Сума балів, набрана фігуристами за дві програми, склала 154.42, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    У ритмічному танці українській парі не вдалося уникнути помилок, і вона завершила виступ на шостому місці з результатом 59.01.

    У довільній програмі учні Галини Чурілової та Мар’яни Козлової набрали 95.41 балів, піднявшись на одну позицію вище.

    Переможцями турніру став американський дует Крістіна Каррейра - Ентоні Пономаренко (180.22).

    Міжнародний турнір Tallinn Trophy для категорії «сеньйори» є дев’ятим, передостаннім етапом серії ISU «Челленджер».

    Заключний етап відбудеться 5-8 грудня у Загребі (Хорватія).

    У столиці Естонії за призи Tallinn Trophy змагалися також представники інших вікових груп.

    Українці були представлені двома танцювальними парами в категорії Intermediate Novice.

    Один з дуетів – Ліка Бондар - Артем Коваль – за результатами трьох виступів піднявся на третю сходинку п’єдесталу (57.89). Успішно виступили також Віолетта Пахомова - Олексій Щуров, які посіли четверте місце (55.84).

    фігурне катання Естонія українці
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