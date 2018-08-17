Українська збірна не вийшла до півфіналу чемпіонату Європи з гандболу (U-18)
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Фото ФГУ
Українця не вистачило п'яти закинутих м'ячів
Збірна України (U-18) з гандболу не зуміла потрапити у півфінал чемпіонату Європи серед команд другого дивізіону, що проходить в австрійському Тульні.
У матчі п’ятого туру українці зуміли виконати завдання-мінімум – здолати збірну Чорногорії. Рахунок зустрічі – 27:26.
Після цього, враховуючи різницю м’ячів, «синьо-жовтим» потрібно було сподіватися, що Чехія виграє у Туреччини з великим рахунком.
Чехи виграли (26:23), але українці залишилися на третьому місці, пропустивши вперед турків, – «+65» проти «+70».
Тільки дві найкращі команди групи вийшли до півфіналу, а Україна тепер боротиметься за 5-8 місця.