Українська збірна не вийшла до півфіналу чемпіонату Європи з гандболу (U-18)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФГУ

Українця не вистачило п'яти закинутих м'ячів

Збірна України (U-18) з гандболу не зуміла потрапити у півфінал чемпіонату Європи серед команд другого дивізіону, що проходить в австрійському Тульні.

У матчі п’ятого туру українці зуміли виконати завдання-мінімум – здолати збірну Чорногорії. Рахунок зустрічі – 27:26.

Після цього, враховуючи різницю м’ячів, «синьо-жовтим» потрібно було сподіватися, що Чехія виграє у Туреччини з великим рахунком.

Чехи виграли (26:23), але українці залишилися на третьому місці, пропустивши вперед турків, – «+65» проти «+70».

Тільки дві найкращі команди групи вийшли до півфіналу, а Україна тепер боротиметься за 5-8 місця.