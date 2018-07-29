Українська збірна взяла участь у чемпіонаті Європи із софтболу (U-22)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України зі софтболу. Фото fbsu.com.ua

Збірна команда посіла 11-те місце

З 23 по 28 липня у м. Трнава (Словаччина) пройшов чемпіонат Європи із софтболу серед молоді (U22), у якому взяла участь збірна України.

По це повідомив офіційний сайт Федерації бейсболу та софтболу України.

Збірна команда України потрапила до групи B, де зустрілася зі збірними Нідерландів, Італії та Ізраїлю.

Всього в чемпіонаті взяли участь 17 команд.

За результатами групового етапу наша збірна посіла третє місце та продовжила боротьбу за 9-12 місця у серії ігор зі збірними Словаччини, Австрії, Угорщини, Греції та Швейцарії, які також зайняли відповідні місця у відповідних групах.

Здобувши перемоги у трьох зустрічах та програвши дві гри, українська збірна посіла 11-те місце.

Переможцем турніру стала збірна команда Італії, яка у фіналі перемогла збірну Нідерландів з рахунком 5:4.

Результати групового етапу:

Нідерланди - Україна (13:0)

Італія - Україна (10:0)

Україна - Ізраїль (6:0)





Результати ігор за 9-12 місце:

Угорщина - Україна (4:17)

Австрія - Україна (2:11)

Словаччина - Україна (8:1)

Україна - Греція (0:6)

Швейцарія - Україна (7:9)