Українська збірна відмовилася їхати у Росію на чемпіонат світу зі стрибків на батуті



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Фото EPA

Українці проігнорували турнір на території країни-агресора

Українські спортсмени не планують брати участь у чемпіонаті світу зі стрибків на батуті, який пройде у листопаді у Санкт-Петербурзі.

Як повідомив президент Федерації стрибків на батуті Росії Микола Макаров, українська сторона не заявила своїх спортсменів для участі у турнірі.

Чемпіонат світу і першість світу серед різних вікових груп зі стрибків на батуті пройдуть з 3 по 19 листопада.

«Українські спортсмени, на жаль, не приїдуть. Я чув, вони хотіли, щоб у них один спортсмен виступив на першості світу, але нам прийшли останні точні заявки, і в рядку навпроти України стоїть нуль», - сказав Макаров.

Разом з тим співрозмовник зазначив, що в української федерації ще є час включити своїх спортсменів до числа учасників чемпіонату світу. Крайній термін подачі заявок завершується за місяць до старту змагань.

«У цей час пройде жеребкування, після якого жодних додавань вже бути не може, - зазначив Макаров. - Але якщо вони вирішать приїхати, ми це тільки привітаємо».

За останні сім років українські спортсмени завоювали на чемпіонатах світу дві бронзи – у жіночих синхронних стрибках.

Джерело: ТАСС