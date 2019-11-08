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    Українці розгромно програли полякам у хокей

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    Після матчу з поляками Олегові Ігнатьєву і його підопічним є над чим задуматися - Українці розгромно програли полякам у хокей
    Після матчу з поляками Олегові Ігнатьєву і його підопічним є над чим задуматися
    XSport

    Наша команда готується до домашнього чемпіонату світу

    Молодіжна збірна України, складена з гравців не старших 20-ти років зазнала поразки в другому матчі на товариському турнірі чотирьох націй, який триває на броварській арені «Термінал».

    У п'ятницю, 8 листопада, команда Олега Ігнатьєва поступилася 1:5 полякам. Єдину шайбу в складі господарів провів Владислав Брага. Він відзначився за рахунку 0:5 у третьому періоді.

    У заключному матчі українці у неділю, 10 листопада, зіграють з білоруським клубом «Мінські Зубри», які перемогли і поляків у першому турі, і литовців у другому. Україна стартувала на домашньому турнірі з перемоги в серії буллітів над литовцями.

    Зауважимо, що Турнір чотирьох націй є для нашої команди етапом підготовки до домашнього чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 12-18 грудня в київському Палаці спорту.

    Зараз наша команда виступає без лідерів, які представляють клуби північноамериканських ліг - Олександра Пересунька, Гліба Кривошапкіна, Артема Матейченка, Фелікса Морозова, Дмитра Даниленка, Артура Оґанджаняна. На чемпіонат світу всі ці хокеїсти мають приїхати.

     Читайте також: За місяць до чемпіонату світу. Фоторепортаж з тренування хокейної збірної у Броварах
    чемпіонат світу Збірна України хокей Владислав Брага Олег Ігнатьєв
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