Українці розгромно програли полякам у хокей



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Після матчу з поляками Олегові Ігнатьєву і його підопічним є над чим задуматися XSport

Наша команда готується до домашнього чемпіонату світу

Молодіжна збірна України, складена з гравців не старших 20-ти років зазнала поразки в другому матчі на товариському турнірі чотирьох націй, який триває на броварській арені «Термінал».

У п'ятницю, 8 листопада, команда Олега Ігнатьєва поступилася 1:5 полякам. Єдину шайбу в складі господарів провів Владислав Брага. Він відзначився за рахунку 0:5 у третьому періоді.

У заключному матчі українці у неділю, 10 листопада, зіграють з білоруським клубом «Мінські Зубри», які перемогли і поляків у першому турі, і литовців у другому. Україна стартувала на домашньому турнірі з перемоги в серії буллітів над литовцями.

Зауважимо, що Турнір чотирьох націй є для нашої команди етапом підготовки до домашнього чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 12-18 грудня в київському Палаці спорту.

Зараз наша команда виступає без лідерів, які представляють клуби північноамериканських ліг - Олександра Пересунька, Гліба Кривошапкіна, Артема Матейченка, Фелікса Морозова, Дмитра Даниленка, Артура Оґанджаняна. На чемпіонат світу всі ці хокеїсти мають приїхати.