Українська збірна з пляжного футболу здобула путівку на Європейські ігри-2019
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Україна буде представлена у Мінську і у футболі пляжному
Збірна України з пляжного футболу перемогла у матчі за сьоме місце Євроліги-2018 команду Азербайджану.
Таким чином, українці здобули останню перепустку на Європейські ігри-2019, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Збірна України з пляжного футболу виконала завдання-мінімум, яке їй поставив тренерський штаб перед Суперфіналом в Італії.
У поєдинку за сьоме місце на турнірі «синьо-жовті» переграли збірну Азербайджану.
Перемога у цьому матчі давала змогу Україні взяти участь у Європейських іграх-2019, що пройдуть у Мінську. І підопічні Євгена Варениці з цим завданням впоралися.
Ще у першому періоді Дмитро Войтенко й Іван Глуцький забили два м'ячі у ворота азербайджанців.
У другій 12-хвилинці суперник скоротив відставання, але у третьому періоді Андрій Пашко, Іван Глуцький та Максим Хижняк не залишили йому шансів.
Азербайджан – Україна – 1:5
Голи: Назаров — Войтенко, Глуцький (2), Пашко, Хижняк.
Україна: Неруш, Сидоренко, Хижняк, Войток, Макеєв, Пачев, Зборовський, Медвідь, Глуцький, Щериця, Войтенко, Пашко.