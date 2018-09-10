Українська збірна з пляжного футболу здобула путівку на Європейські ігри-2019



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Збірна України з пляжного футболу. Фото взяте з ФФУ

Україна буде представлена у Мінську і у футболі пляжному

Збірна України з пляжного футболу перемогла у матчі за сьоме місце Євроліги-2018 команду Азербайджану.

Таким чином, українці здобули останню перепустку на Європейські ігри-2019, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Збірна України з пляжного футболу виконала завдання-мінімум, яке їй поставив тренерський штаб перед Суперфіналом в Італії.

У поєдинку за сьоме місце на турнірі «синьо-жовті» переграли збірну Азербайджану.

Перемога у цьому матчі давала змогу Україні взяти участь у Європейських іграх-2019, що пройдуть у Мінську. І підопічні Євгена Варениці з цим завданням впоралися.

Ще у першому періоді Дмитро Войтенко й Іван Глуцький забили два м'ячі у ворота азербайджанців.

У другій 12-хвилинці суперник скоротив відставання, але у третьому періоді Андрій Пашко, Іван Глуцький та Максим Хижняк не залишили йому шансів.

Азербайджан – Україна – 1:5

Голи: Назаров — Войтенко, Глуцький (2), Пашко, Хижняк.

Україна: Неруш, Сидоренко, Хижняк, Войток, Макеєв, Пачев, Зборовський, Медвідь, Глуцький, Щериця, Войтенко, Пашко.